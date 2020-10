Η Δωροθέα Μερκούρη Μαντώ Μαυρογένους!

Η Δωροθέα Μερκούρη, η Ελληνοϊταλίδα ηθοποιός και μοντέλο, που έχει πρωταγωνιστήσει τόσο σε αμερικάνικες κινηματογραφικές παραγωγές (And she was, The young Messiah etc.) όσο και σε ιταλικές (Che ne sarà di noi, Taglinetto etc.) ετοιμάζει έναν ανατρεπτικό μονόλογο για την επετειακή χρονιά εορτασμού των 200 χρόνων από την ελληνική επανάσταση. Θα ανέβει στο θεατρικό σανίδι για να ερμηνεύσει την Αδαμαντία – Μαγδαληνή Μαυρογένους. Τη διάσημη ηρωίδα του 21’, το λυγερόκορμο, μορφωμένο κορίτσι γεννημένο στην Τεργέστη της Ιταλίας, που έζησε έξω από κάθε στερεότυπο, που ονειρεύτηκε μια πατρίδα ελεύθερη, μια Ελλάδα στην οποία θα μπορεί ο καθένας να επιλέξει τη ζωή που επιθυμεί. Τη γυναίκα που έδωσε μάχη με τον εαυτό της, με τον οικογενειακό περίγυρο, με τους κατακτητές, με τους συμπατριώτες της, μα και με τον έρωτα της ζωής της. Για την περφόρμανς ‘ΜΑΝΤΩ , Η ΗΡΩΙΔΑ ΤΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ’ που κείμενο και σκηνοθεσία θα είναι του μαιτρ των βιογραφιών για το θέατρο, Χριστόφορου Αντωνιάδη (Αλέξανδρος Ιόλας, Καλιγούλας, Άντι Γουόρχολ, Μότσαρτ), η Δωροθέα Μερκούρη νιώθει ευτυχής και χαρακτηριστικά εξομολογείται, ‘ Η ζωή και ο αγώνας αυτής της γυναίκας όσο μακρινός και αν φαντάζει είναι πιο επίκαιρος από ποτέ. Η μάχη για την ελευθερία μας είναι διαρκής και ασταμάτητη. Ο ανιδιοτελής τρόπος που η Μαντώ επέλεξε να ζήσει, γεμάτη πίστη και αγάπη για ό,τι ονειρεύτηκε αδιαφορώντας για την τελική κατάληξη των πραγμάτων, αποτελεί για εμένα έμπνευση και με γεμίζει ελπίδα για το αύριο όσο δύσκολο και αν διαφαίνεται.’

(Το πορτραίτο της Δωροθέας Μερκούρη είναι από τη φωτογράφο, Calliope Karvounis)

Σχόλια