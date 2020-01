«Η εφηβεία στο επίκεντρο»: Νέος κύκλος ομιλιών στο Ίδρυμα Θεοχαράκη

Στο φετινό, έκτο κατά σειρά, κύκλο ομιλιών που διοργανώνουν οι εκδόσεις Πορφύρα σε συνεργασία με το Ίδρυμα Β. & Μ. Θεοχαράκη το ενδιαφέρον στρέφεται στην ψυχοκοινωνική λειτουργικότητα των εφήβων, αλλά και σ’ όλη την ιστορία της, ξεκινώντας από τη βρεφική ηλικία.

Έτσι, λοιπόν, μια περίοδος δύσκολη, γεμάτη προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες τίθεται στο επίκεντρο: η εφηβεία. Επιστημονικός υπεύθυνος της παρούσας διοργάνωσης, που περιλαμβάνει συνολικά τέσσερις συναντήσεις, είναι ο κύριος Σπύρος Κασιμάτης, Εκπαιδευτικός και Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας.

Πρώτη συνάντηση: 1η Φεβρουαρίου 2020

Αφορμή γι’ αυτές τις πολύ ενδιαφέροντες συναντήσεις, που απευθύνονται τόσο σε γονείς, όσο και σε εκπαιδευτικούς, η ελληνική έκδοση του βιβλίου των Lori Desautels και Michael McKnight «Τα Μάτια Δεν Σωπαίνουνε Ποτέ: Προσέχοντας την συμπεριφορά των πιο δύσκολων μαθητών μας» (“Eyes Are Never Quiet: Listening Beneath the Behaviors of Our Most Troubled Students”). Πυρήνας του, οι εμπειρίες, τα περιβάλλοντα και τα βιώματα κατά την πρώιμη ανάπτυξη, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν τα παιδιά σε δυσλειτουργικές, ακόμη και βίαιες συμπεριφορές. Αλλά και τα νέα επιστημονικά πορίσματα, βασισμένα στη νευροβιολογία του εγκεφάλου, που επιτρέπουν τον επαναπρογραμματισμό του τρόπου με τον οποίο οι έφηβοι αντιδρούν και ανταποκρίνονται σε διάφορες δυσκολίες της ζωής τους.

Τέσσερις συναντήσεις ανταλλαγής σκέψεων και προβληματισμού, λοιπόν, με εισηγητές διακεκριμένους επιστήμονες και κεντρικό θέμα τις ανάγκες των παιδιών- από την προσχολική έως και την εφηβική ηλικία που αναδεικνύονται κρίσιμες για την ψυχική τους υγεία.

Απόσπασμα από την εισαγωγή της ελληνικής μετάφρασης του βιβλίου

Όλοι έχουμε να σκεφτούμε τον εαυτό μας, τα κίνητρά μας, τις εσωτερικές μας ροπές και τάσεις πριν αναλάβουμε παιδιά· όλοι έχουμε να οργανώσουμε την ευαισθησία μας, τη δημιουργικότητά μας, την ανάγκη μας για αγάπη και αναγνώριση για να μπορέσουμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη και την αγάπη ενός παιδιού.

Και είμαι πεπεισμένος, όλη μου τη ζωή δάσκαλος, σε επάγγελμα δηλαδή ανθρωπιστικό, όπως συνηθίζεται να το λέμε: με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, έχουμε όλοι ένα μερίδιο κοινωνικής – και πολιτικής, θα προσθέσω – ευθύνης (προς Θεού! όχι γνώμης· ευθύνης) για το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά μας. Αν η πεποίθηση τούτη φέρνει μια μελωδία στα αυτιά σας, το βιβλίο αυτό, σας ανήκει.

Σπύρος Κασιμάτης, Εκπαιδευτικός και Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας:

«Γεννημένος το 1954. Στα είκοσί μου σπούδασα γλωσσολογία και λογοτεχνία (ΑΠΘ)· στα τριάντα μου, ιστορία (MA, UCL-SSEES)· στα σαράντα, διοίκηση (ΜΒΑ, CIIM)· στα στερνά πενήντα, προσωποκεντρική συμβουλευτική (PgDip, ICPS-U Strathclyde). Στην εκπαίδευση βρίσκομαι από το 1982· με εφήβους στην τάξη· με διοικητικούς στο υπουργείο παιδείας· με δασκάλες και δασκάλους σε νηπιαγωγεία και σχολεία· με πρόσωπα που πενθούν. Σήμερα ασκώ τη συμβουλευτική και στηρίζω εκπαιδευτικούς και γονείς στην προετοιμασία και τη φροντίδα του εαυτού τους για να επιτελέσουν το έργο τους. Εργάζομαι και στον τομέα της εκπαίδευσης ανηλίκων προσφύγων».

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Σάββατο 1 Φεβρουαρίου

-Γανωτής Στέφανος, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Συγγραφέας: «Μαμά, δε θέλω να πάω σχολείο!»

-Τζουβαλή-Καριώτογλου Αγγελική, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: «Ξεπερνώντας τις λέξεις. Η προσωπική σχέση του δασκάλου με τον μαθητή ως βασική προϋπόθεση για τη μάθηση»

-Χοντολίδου Ελένη, Παιδαγωγός, Καθηγήτρια ΑΠΘ: «Τι να περιμένουμε από το σχολείο;»

Σάββατο 8 Φεβρουαρίου

-Μπουκουβάλα Νέλλη, Ψυχοθεραπεύτρια, Παιγνιοθεραπεύτρια: «Η θεραπευτική δύναμη του παιχνιδιού και της γονεϊκής σχέσης».

-Παπαληγούρα Ζαΐρα, Ομοτ. Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας ΑΠΘ, Ψυχολόγος: «Οι εμπειρίες στη βρεφική ηλικία και οι συνέπειές τους στη σχολική προσαρμογή».

Σάββατο 15 Φεβρουαρίου

-Μεταλληνού Όλγα, Ψυχολόγος, Σύμβουλος παιδικού πένθους, Συνεργάτης στη «Μέριμνα»: Πώς στηρίζουν οι ενήλικες το παιδί που θρηνεί-Το Σπίτι».

-Ράλλη Ελευθερία, Ψυχολόγος, Σύμβουλος παιδικού πένθους, Συνεργάτης στη «Μέριμνα»: «Πώς στηρίζουν οι ενήλικες το παιδί που θρηνεί-Το Σχολείο».

Σάββατο 22 Φεβρουαρίου

-Κόντη Μαίρη, Ζωγράφος, Θεραπεύτρια Τέχνης, Καθηγήτρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: «Η καλλιέργεια της αυτογνωσίας με την προσέγγιση της Εικαστικής Θεραπείας. Μια δοκιμή με μικρούς εφήβους μέσα στο σχολείο».

-Ντάβου Μπετίνα, Γνωστική Ψυχολόγος, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ: «Συναισθηματικές πτυχές της μάθησης και η περιέχουσα λειτουργία του δασκάλου».

Εισιτήρια: 10 € (γενική είσοδος), 5 € (μειωμένο), 30 € (ενιαίο για όλο τον κύκλο), 15 € (μειωμένο για όλο τον κύκλο)

Προπώληση: Ίδρυμα Β&Μ Θεοχαράκη, Βασ. Σοφίας 9 & Μέρλιν 1, Αθήνα, τηλ..: 210 3611206

Ώρες διεξαγωγής: 18:00-20:00

O φετινός κύκλος ομιλιών πραγματοποιείται μ’ αφορμή την επικείμενη έκδοση του βιβλίου των Lori Desautels και Michael McKnight, «Τα Μάτια Δεν Σωπαίνουνε Ποτέ: Παρακολουθώντας την συμπεριφορά των πιο δύσκολων μαθητών μας» από τις εκδόσεις Πορφύρα (Ιανουάριος 2020).

