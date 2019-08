«Η εκδίκηση του ματωμένου στιλέτου»

της Άννας Λάμπρου από τις εκδόσεις Λιβάνη

Κάπου… πριν από τον Μεσαίωνα. Κάποτε… στην Ευρώπη. Δυστυχία, σκλαβιά και φόβος. Η ιστορία ενός ευτυχισμένου λαού, που ζούσε γεμάτος αγάπη και δικαιοσύνη πριν αμαυρωθεί από τη δολοφονία της αγάπης. Η δυστυχία του λαού που υπέφερε τα πάνδεινα, όταν καταδυναστεύτηκε από την εξουσία ενός τυραννικού Μονάρχη. Η ιστορία ενός νέου άντρα που πρόθυμα δέχτηκε να αντιμετωπίσει τους δολοφόνους της αγάπης και να θυσιαστεί για τη σωτηρία και την ελευθερία αυτού του λαού. Κανένας δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον, όπως κανείς δε γνωρίζει πώς ξαφνικά και εντελώς απροειδοποίητα πολλές φορές η ευτυχία παραχωρεί τη θέση της στη δυστυχία. Φυσικό ήταν και οι δύο ερωτευμένοι να μην μπορέσουν να μαντέψουν πως εκείνη η γαλήνια βραδιά τους θα μετατρεπόταν σε καταστροφική δυστυχία για εκείνους και θα εξελισσόταν σε καταιγίδα για το μέλλον πολλών άλλων…

ISBN 978-960-14-3429-2

Σελίδες: 368

H Άννα Λάμπρου (Oκτωνιάδη) γεννήθηκε στον Πειραιά το 1941.Aποφοίτησε από τη Mέση Eμπορική Σχολή Πειραιώς το 1959 και από το Institute of English Language and Literature of Piraeus επίσης το 1959.Eργάστηκε από το 1960 στην Eλλάδα και στην Aυστραλία σε ναυτιλιακές εταιρείες ως ναυλομεσίτρια, διαχειρίστρια πλοίων, συμπλοιοκτήτρια, οικονομική διευθύντρια. Aποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 1992. Έχει γράψει τα θεατρικά έργα Απολύεσαι!!! (κωμωδία) και Η Λογική του Παραλογισμού (ψυχολογικό θρίλερ). Από τις Εκδόσεις Λιβάνη κυκλοφορούν επίσης τα βιβλία της «Δικαίωμα στην Ευτυχία», «Όσα Μπορεί να Φέρει η Αγάπη» και «Η Επιστροφή».

Σχόλια