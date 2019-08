Η Ελευθερία Αρβανιτάκη στο Barbican Centre στο Λονδίνο!

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη είναι μια σπουδαία Ελληνίδα ερμηνεύτρια που προσμετρά 30 και πλέον χρόνια πορείας στο ελληνικό τραγούδι. Έχει συνεργαστεί με κορυφαίους Έλληνες, αλλά και ξένους δημιουργούς, έχει ταξιδέψει την μουσική της και την μουσική της χώρας της κυριολεκτικά στις πέντε Ηπείρους πραγματοποιώντας εμφανίσεις σε ιστορικά θέατρα και φεστιβάλ όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην υφήλιο.

Στην προσωπική της δισκογραφία της συγκαταλέγονται άλμπουμ που έχουν σφραγίσει το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι. Έχει μια σταθερή σχέση με την παράδοση, το ρεμπέτικο και το σμυρνέικο τραγούδι από το ξεκίνημα της καριέρας της με την Οπισθοδρομική Κομπανία και πάντα συμπεριλαμβάνει την παράδοση στον ήχο και το ρεπερτόριο των ζωντανών της εμφανίσεων. Από την άλλη, το μοναδικό της ηχόχρωμα της επιτρέπει να ερμηνεύει μοναδικά και τραγούδια δυτικότροπα – άλλωστε η φωνή της έχει χαρακτηριστεί πολλές φορές σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης.

Συνεχίζει ακούραστη να μας ταξιδεύει στις παραστάσεις της στην Ελλάδα και όχι μόνο και μετά από την αξέχαστη συναυλία της στο Southbankτον Μάιο του 2017, επιστρέφει στο Λονδίνο τον Σεπτέμβριο του 2019 με μια μοναδική συναυλία στο BarbicanCentre, στα πλαίσια του DynataTour2019 που παρουσίασε σε Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Σουηδία και Ισπανία. Στο BarbicanCentreέχει εμφανιστεί και στο παρελθόν σε προσωπική της συναυλία τον Οκτώβριο του 2008 και παλιότερα το 2002, αλλά και σε συνεργασία με τον PhilipGlassγια το projectτου Orionτο 2004.

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη επιστρέφει στο Barbican24 Σεπτεμβρίου – εσύ θα λείπεις;

Eleftheria Arvanitaki has been a tireless ambassador for Greek music around the globe, with a career spanning more than three decades. She has collaborated with leading Greek and foreign artists and composers and performed at iconic theatres and important festivals around the world.

From the beginning of her career her music blends traditional, rebetiko and Asia Minor influences with contemporary influences from Greece and the Mediterranean. Combined with the clarity and emotional strength of her voice, her music aims straight at your heart.

Following from her unforgettable performance at the Southbank Centre in 2017, she returns to London for a unique concert at the Barbican Centre, as part of her ‘Dynata Tour 2019’ in Germany, Netherlands, Belgium, Sweden and Spain. Eleftheria has performed at the Barbican Centre again in 2008 and earlier in 2002, as well as, in collaboration with Philip Glass for the Orion project in 2004.

Tρίτη 24 Σεπτεμβρίου

Εισιτήρια: £23-£60

Πληροφορίες:

https://www.barbican.org.uk/whats–on/2019/event/eleftheria–arvanitaki

Παραγωγή: Αrk4Art

