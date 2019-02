Η Ελληνοτουρκική Ορχήστρα Νέων κλείνει 10 χρόνια και έρχεται τον Σεπτέμβριο στην Ελλαδα!

Στη φετινή της περιοδεία, την ορχήστρα πρόκειται να διευθύνει η ανερχόμενη μαέστρος Ζωή Ζενιώδη, οποία είναι η πρώτη Ελληνίδα μαέστρος στα 10 χρόνια λειτουργίας του θεσμού. Η ορχήστρα αποσκοπεί στο να ενώσει μουσικούς με διαφορετικές κουλτούρες, έχοντας ως κοινή γλώσσα την φιλία, την αρμονία και τη μουσική.

Στόχος της ορχήστρας είναι να ενισχύσει τις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας μέσω της μουσικής, να συναντήσει, να επικοινωνήσει, να προωθήσει τη φιλία και να ξεπεράσει τις παρελθούσες και σημερινές διαφορές. Η ορχήστρα στοχεύει στο να μεταδώσει μια συναισθηματική και ενοποιητική εμπειρία, με την κοινή χρήση και τη δημιουργία της μουσικής. Αυτοί οι νέοι μουσικοί, από τις δύο χώρες, είναι σε θέση να μοιράζονται συναισθήματα χωρίς να μιλάνε μια κοινή μητρική γλώσσα. Επικοινωνούν μέσω της γλώσσας της μουσικής, εκεί όπου δεν υπάρχουν τα όρια που επικρατούν στον υπόλοιπο κόσμο.

Βασισμένη στις παραπάνω αρχές, η Ιδρύτρια και Πρόεδρος της Ορχήστρας Leni Konialidis οραματίστηκε την Ελληνοτουρκική Ορχήστρα Νέων πριν 10 χρόνια. Η ορχήστρα αποτελείται από περίπου 60 νέους μουσικούς και από τις δύο χώρες, ηλικίας μεταξύ 18 και 28 ετών. Τα μέλη της συναντιούνται κάθε καλοκαίρι για πρόβες πριν δώσουν συναυλίες σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και της Τουρκίας. Μέχρι σήμερα η Ορχήστρα έχει εμφανιστεί σε ιδιαιτέρως σημαντικούς τόπους όπως το θέατρο Ηρώδου του Αττικού στην Αθήνα, το αίθριο του μουσείου της Ακρόπολης, το Μέγαρο Μουσικής στη Θεσσαλονίκη, καθώς και σε διάφορες πόλεις της Τουρκίας (Seferihisar, Cesme, Κωνσταντινούπολη και Άγκυρα).

Κατά τη διάρκεια των 10 αυτών ετών, η Ορχήστρα αντιμετώπισε θετικά σχόλια από τον ελληνικό και τουρκικό Τύπο, ενώ η θερμή υποδοχή που είχε μαγεύοντας και συγκινώντας το κοινό και στις δύο χώρες, συνέβαλε στην πεποίθηση ότι η κοινή γλώσσα της μουσικής προωθεί πραγματικά την αρμονία, αντικατοπτρίζει την ελπίδα των νέων σε όλες τις χώρες για μια ουσιαστικότερη κατανόηση μεταξύ των ανθρώπων και μια θετική προοπτική για τις μουσικές γέφυρες που οφείλουν να χτιστούν σε όλο τον κόσμο.

Λίγα λόγια για τη μαέστρο Ζωή Ζενιώδη

Η Ζωή Ζενιώδη, πρώτη γυναίκα με διδακτορικό στη διεύθυνση ορχήστρας στην Ελλάδα, επιλέχθηκε ανάμεσα σε 156 υποψήφιες από την Όπερα του Ντάλας ως μέλος του Institute of Women Conductors, το 2016. Πρόσφατα έκανε ντεμπούτο στο Carnegie Hall με την ορχήστρα New England Symphonic Ensemble και είναι η πρώτη γυναίκα που διήθυνε στην Opera Southwest στο New Mexico (Pagliacci 2017). Έχει διευθύνει παραγωγές όπερας και μπαλέτου στην Εθνική Λυρική Σκηνή, στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, στη Florida Grand Opera, στο Φεστιβάλ Αιγαίου και στο Πανεπιστήμιο του Miami. Επίσης, μεταξύ άλλων, έχει διευθύνει τις Brno Philharmonic, Tatarstan National Symphony Orchestra, Vietnam National Symphony Orchestra, Pan-European Philharmonia, Palm Beach Symphony, New Florida Philharmonic, Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα ΕΡΤ, Καμεράτα και τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης. Έχει διατελέσει Αρχιμουσικός της MOYSA, Καλλιτεχνική Διευθύντρια και Μαέστρος της Broward Symphony Orchestra και της Alhambra Orchestra και Συνεργάτις Μαέστρος της Frost Symphony Orchestra και του Φεστιβάλ Αιγαίου. Είναι Διδάκτωρ Διεύθυνσης Ορχήστρας από το Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι. Έχει ηχογραφήσει 5 CD για την Albany Records, την Puzzlemusik και την Uroboros Music. Ως πιανίστα, έχει εμφανιστεί σε σημαντικούς συναυλιακούς χώρους και διεθνή Φεστιβάλ στην Ελλάδα, Αμερική, Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Κροατία, Αυστρία, Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ρωσία, Βενεζουέλα, Βιετνάμ και Μαυρίκιο. Έχει υπάρξει υπότροφος του Ιδρύματος Ωνάση, του Συλλόγου ‘Οι Φίλοι της Μουσικής’, του Ιδρύματος Προποντίς, του Πανεπιστημίου του Μαϊάμι και του Royal College of Music, στο οποίο εργάστηκε ως Junior Fellow κατά τα έτη 2003-2005. | Περισσότερα στο www.zoezeniodi.com

Η ιδέα πίσω από αυτή την ορχήστρα είναι το πάθος και ο θαυμασμός μου για τη μουσική. Πάντα πίστευα ότι η μουσική μπορεί να κάνει έναν άνθρωπο ευτυχισμένο, η μουσική μπορεί να μας βοηθήσει όταν είμαστε λυπημένοι, η μουσική μπορεί να μας βοηθήσει να εκφράσουμε συναισθήματα όταν είναι δύσκολο αυτά να βγουν με τα λόγια. Η μουσική είναι μια παγκόσμια γλώσσα, δεν χρειάζεται πραγματικά να τη μιλάει κάποιος. Έτσι, χτίστηκε το όραμα αυτής της ορχήστρας. Στόχος της είναι η φιλία μέσω της μουσικής. Οι Έλληνες νέοι και οι Τούρκοι νέοι δεν έχουν πολλές ευκαιρίες να γνωρίσουν ο ένας τον άλλον – και αυτή η ορχήστρα δημιουργήθηκε για αυτήν ακριβώς την σπάνια στιγμή. Πιστεύω βαθιά ότι η μουσική και η ανθρώπινη επαφή που δημιουργείται μεταξύ των συμμετεχόντων έχει τη δύναμη να προκαλέσει πολιτιστικό και κοινωνικό όφελος και για τις δύο χώρες και αναμφισβήτητα να συμβάλει στην περαιτέρω κατανόηση μεταξύ αυτών των θαυμάσιων πολιτισμών. Σε μια εποχή, όπως η σημερινή, όπου τα πράγματα εξελίσσονται τόσο γρήγορα και κανείς δεν ακούει κανέναν, προτάσσουμε την επικοινωνία μέσα από την αγνή γλώσσα της μουσικής.

Leni Konialidis

Ιδρύτρια και Πρόεδρος της Ελληνοτουρκικής Ορχήστρας Νέων

1/9 – Ρόδος | Παλάτι του Μεγάλου Μάγιστρου

4/9 – Ηράκλειο | Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης

5/9 – Ρέθυμνο | Ενετικό Φρούριο

7/9 – Ελευσίνα | Πολιτιστικό Κέντρο Λεωνίδας Κανελλόπουλος | Ώρα 21.00

8/9 – Αθήνα | Ζάππειo Mέγαρο | Ώρα 20.30