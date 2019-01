«Η Γίδα ή Ποια είναι η Σύλβια;»

(σημειώσεις για τον ορισμό της τραγωδίας)

Το Θέατρο Θησείον, ένα θέατρο για τις τέχνες παρουσιάζει το αριστούργημα του Έντουαρντ Άλμπι «Η Γίδα ή Ποια είναι η Σύλβια;» («The Goat or Who is Sylvia?»), ένα από τα κορυφαία έργα της παγκόσμιας δραματουργίας σε μετάφραση-σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη.

Ο Μάρτιν (Νίκος Κουρής), ένας επαγγελματικά άκρως επιτυχημένος οικογενειάρχης, χωρίς να πάψει να αγαπάει την γυναίκα του (Λουκία Μιχαλοπούλου), ερωτεύεται την Σύλβια, η οποία «τυχαίνει» –όπως λέει ο ίδιος- να είναι… γίδα! Ο δημοσιογράφος και καλύτερός του φίλος Ρος (Γιάννης Δρακόπουλος) το «καρφώνει» στην σύζυγο και στον γιο του (Μιχαήλ Ταμπακάκης), με αποτέλεσμα η μία ακραία αντίδραση να φέρει την άλλη, μέχρι το συναρπαστικό φινάλε!

Το τελευταίο έργο (2000) του βραβευμένου με τέσσερα Πούλιτζερ Αμερικάνου συγγραφέα θεωρείται ένα από τα κορυφαία και πιο τολμηρά του μαζί με το «Ποιος φοβάται την Βιρτζίνια Γουλφ;». Η «Γίδα», έργο με έντονο χιούμορ, εκρηκτικούς χαρακτήρες, πανέξυπνους διαλόγους, σκληρότητα, αλλά ταυτόχρονα μεγάλη τρυφερότητα, υποδεικνύει όχι μόνο το μέλλον των έως τώρα παραδοσιακών δομών της κοινωνίας, αλλά και τα κρίσιμα ερωτήματα που βασανίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο.

«Οι άνθρωποι λένε ψέματα στον εαυτό τους για το ποιοι είναι και πώς βλέπουν τον εαυτό τους. Το έργο μου αφορά την ανικανότητά μας να είμαστε αντικειμενικοί με τον εαυτό μας».

Έντουαρντ Άλμπι

Μετάφραση – Σκηνοθεσία: Νικορέστης Χανιωτάκης

Πρωτότυπη μουσική-Επιμέλεια Ήχων: Γιάννης Μαθές

Παραγωγή: Μυθωδία

Παίζουν: Νίκος Κουρής, Λουκία Μιχαλοπούλου, Γιάννης Δρακόπουλος, Μιχαήλ Ταμπακάκης

Από Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 21:15

Διάρκεια: 100 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Τιμές εισιτηρίων: κανονικό 16 , μειωμένο 12 €, ΟΑΕΔ-Α.Μ.Ε.Α. 10 €, 11 ευρώ (έως την προηγούμενη ημέρα κάθε παράστασης)

(*) Το μειωμένο εισιτήριο αφορά: φοιτητές, μαθητές, εκπαιδευτικούς, συνταξιούχους, πολύτεκνους.

Θησείον, Ένα Θέατρο για τις Τέχνες, Τουρναβίτου 7, Ψυρρή

