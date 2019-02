«Η Κυρά της Ρω»

Η «Κυρά της Ρω», συνεχίζει για δεύτερη χρονιά από 6 Μαρτίου έως 21 Απριλίου 2019 την επιτυχημένη πορεία της, επιλέγοντας για τις μοναδικές παραστάσεις που θα δοθούν στην Αθήνα το Θησείον, Ένα Θέατρο Για Τις Τέχνες. Το τρυφερό και ποιητικό κείμενο του Γιάννη Σκαραγκά, η σκηνοθεσία της Κατερίνας Μπερδέκα και η συγκινητική ερμηνεία της Φωτεινής Μπαξεβάνη δημιουργούν μια παράσταση-προσωπική εμπειρία για τον θεατή.

«Θέλω αντί για ίχνη, να αφήσω μια σημαία. Του ασήμαντου ανθρώπου, του κυριακάτικου τραπεζιού, της αρχαίας χαράς».

Το κείμενο εμπνέεται από την ηρωική φιγούρα της Κυράς της Ρω, την κατά κόσμον Δέσποινα Αχλαδιώτη, και εστιάζει στο πορτρέτο μιας ελεύθερης και ασυμβίβαστης γυναίκας. Πρόκειται για μια ιστορία με φόντο την πολύπαθη ιστορία του Καστελλόριζου, το τραγικό σκηνικό των διαδοχικών πολέμων, την απόγνωση και τις μύχιες σκέψεις μιας γυναίκας αντιμέτωπης με τα στοιχεία της φύσης αλλά και την ελπίδα της ότι η πίστη της στον άνθρωπο μπορεί να κάνει τον κόσμο καλύτερο.

Η Κυρά της Ρω ανεβοκατεβάζει καθημερινά την ελληνική σημαία στη νήσο Ρω, συμβολίζοντας το κομμάτι της ελληνικής ψυχής που αντλεί δύναμη από τα ελάχιστα. Απομονωμένη και αντιμέτωπη με αντίξοες συνθήκες, γίνεται το πιο επίκαιρο και ουσιαστικό σύμβολο μιας χώρας που επανέρχεται στις βασικές της αρχές, τοποθετώντας ξανά τον άνθρωπο και τις ανάγκες του στο επίκεντρο της ιστορίας της. Ενσαρκώνει τη δύναμη του ανίσχυρου ανθρώπου, και κυρίως την ελπίδα ότι, σε δύσκολες περιόδους, η ακεραιότητα και οι λύσεις δεν είναι υπόθεση των πολλών αλλά του καθένα μας ξεχωριστά.

Η Κυρά της Ρω είναι η δεύτερη ελληνική παραγωγή που έχει λάβει επίσημη πρόσκληση από το διάσημο Center for the Art of Performance του UCLA στο Λος Άντζελες, μετά την παράσταση του Δημήτρη Παπαϊωάννου “The Great Tamer”, για να ενταχθεί στο πρόγραμμμα της σεζόν 2019-2020.

Η Δέσποινα Αχλαδιώτη γεννήθηκε το 1890 στο Καστελλόριζο. Από το 1927 με τον άντρα της τον Κώστα, εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην ακριτική νησίδα Ρω, δυτικά του Καστελλόριζου, εντελώς μόνοι τους, για να ασχοληθούν με την κτηνοτροφία. Μετά το θάνατο του συζύγου της το 1940, έζησε στη Ρω με την τυφλή μητέρα της και κατόπιν εντελώς μόνη της. Πρώτη φορά ύψωσε την ελληνική σημαία το 1929 αλλά από την περίοδο της Κατοχής, όπου υπήρξε και μέλος της Αντίστασης, ύψωνε την ελληνική σημαία κάθε πρωί και την κατέβαζε με τη δύση του ήλιου μέχρι και τον θάνατό της.

Η παράσταση είναι βασισμένη στην ομώνυμη νουβέλα που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κριτική.

Ερμηνεύει η Φωτεινή Μπαξεβάνη

Κείμενο: Γιάννης Σκαραγκάς

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Μπερδέκα

Τσέλο: Τάσος Μισυρλής, Γιώργος Ταμιωλάκης

Μια συμπαραγωγή της ΜΥΘΩΔΙΑΣ με την «Λυκόφως», Γιώργος Λυκιαρδόπουλος

Παραστάσεις από 6 Μαρτίου-21 Απριλίου 2019

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Τετάρτη 19:00 Σάββατο 19:00 Κυριακή 19:00

Διάρκεια: 80 λεπτά

Τιμές εισιτηρίων: Κανονικό: 15 ευρώ Μειωμένο: 12 ευρώ, Ανέργων: 10 ευρώ, Ατέλεια: 5 ευρώ, προπώληση: 12 ευρώ για γκρουπ άνω 30 ατόμων 10 ευρώ

Θέατρο Θησείον, Ενα Θέατρο Για Τις Τέχνες, Τουρναβίτου 7, Ψυρρή, τηλ. 210.32.55.444

Σχόλια