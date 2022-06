«Η Κληρονομιά» στο Αρχοντικό των Μπενιζέλων !

Δύο μοναδικές ευκαιρίες θα έχουν οι θεατές, για να δουν τον υπέροχο προαύλιο χώρο της Αυλής του Αρχοντικού των Μπενιζέλων (Οικία Αγ. Φιλοθέης) στην Πλάκα, με τις καμάρες, τις σκάλες, το πηγάδι, τις πόρτες, την βεράντα, την στοά και τα αρχαία ευρήματα κάτω από το διάφανο δάπεδο, να ζωντανεύουν και να μετατρέπονται σε αυλή της Κόμισσας, που φιλοξενεί τα τρία απελπισμένα ζευγάρια των ερωτευμένων της Κληρονομιάς του Πιερ Ντε Μαριβώ.

Πρόκειται για μια ευτυχή σύμπτωση καθώς το Αρχοντικό με την σημερινή του μορφή αλλά και το έργο του Μαριβώ “διαμορφώθηκαν” την ίδια χρονική στιγμή, στις αρχές του 18ου αιώνα. Βέβαια η αρχική κατασκευή του Αρχοντικού έγινε δυο αιώνες νωρίτερα, υπάρχουν ακόμα ίχνη της διώροφης οικίας με κεραμοσκεπή, που ήταν και το σπίτι της Αγίας Φιλοθέης (ανακηρύχθηκε οσία καθώς μαρτύρησε από τους Οθωμανούς, γιατί με το φιλανθρωπικό της έργο διέδιδε τον Χριστιανισμό ανάμεσα σε μουσουλμάνους!) Η οικογένεια των Μπενιζέλων ήταν μια από τις αρχαιότερες και πλουσιότερες της Αθήνας, με πλούσιο εκπαιδευτικό έργο στην διάρκεια της τουρκοκρατίας αλλά και συνδρομή στην επανάσταση του ΄21.

Ο σκηνοθέτης της Κληρονομιάς Γιάννης Νταλιάνης λέει για την συγκεκριμένη πρωτοβουλία: “Απ’ ό,τι φαίνεται η Κληρονομιά είναι επτάψυχη… άντεξε δύο καραντίνες, παίχθηκε On Demand, τελείωσε sold out τον περασμένο Γενάρη στο Θέατρο Από Μηχανής, κι εκεί που θεώρησα πως έκλεισε ο κύκλος της, ήρθε πρόσφατα αυτή η πρόταση, που όταν είδα τον χώρο του Αρχοντικού κάτω από την Ακρόπολη, μου ήταν αδύνατον να μην την αξιοποιήσω. Ο φυσικός χώρος του έργου! Η αυλή του αρχοντικού της Κόμισσας! Όλοι οι ηθοποιοί δέχθηκαν με χαρά να βρεθούμε ξανά και να κάνουμε ειδικές πρόβες που να αξιοποιήσουν όλες τις γωνιές της Αυλής. Θα είναι μια μοναδική εμπειρία για όλους μας, ηθοποιούς και θεατές”.

Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ αποτελεί μια δοκιμασία ένα ισχυρό crash test του έρωτα. Σε μια εποχή μεγάλης οικονομικής και πολιτικής κρίσης όπως αυτή που περνούσε η Γαλλία στα μέσα του 18ου αιώνα (που οδήγησε τελικά στην γαλλική επανάσταση) και ενώ το τραπεζικό σύστημα είχε καταρρεύσει, δεν είναι τόσο απλό να θυσιάσει κανείς 200 χιλιάδες φράγκα προκειμένου να διατηρήσει εντελώς ακηλίδωτο τον έρωτά του. Ένας έρωτας, που στον κόσμο του Μαριβώ δυσκολεύεται πάντα να εκφραστεί απερίφραστα γιατί εκτός από τα όποια εξωτερικά εμπόδια, υψώνεται μπροστά του ο εγωισμός, η δειλία, και ο φόβος να ξανοιχτούμε στον ωκεανό των συναισθημάτων.

Η παράσταση είναι μια παραγωγή της ομάδας Zero Gravity που επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Η Zero Gravity έχει παρουσιάσει ως τώρα την Σκακιστική Νουβέλα του Στ. Τσβάιχ, το Ένα φεγγάρι για τους καταραμένους του Ο’ Νηλ, το Σπίτι του Χ. Κορτάσαρ και το Βρακί του Κ. Στέρνχαιμ όλα σε σκηνοθεσίες της Μαριλίτας Λαμπροπούλου, και το Κινητό του Σ. Μπελμπέλ και πρόσφατα το On Ego του Μικ Γκόρντον, σε σκηνοθεσίες Γιάννη Νταλιάνη.

-Δηλαδή μ’ αγαπάτε;

– Είπε κανείς το αντίθετο;…

Μετάφραση: Ανδρέας Στάικος

Σκηνοθεσία: Γιάννης Νταλιάνης

Σκηνικά-Κοστούμια: Άρτεμις Φλέσσα

Φωτισμοί: Γιώργος Αγιαννίτης

Μουσική: Κώστας Λώλος

Ηχητικά: Πάνος Γασπαράτος

Κίνηση: Μπίλιω Μαρνέλη

Φωτογραφία-βίντεο: Πάτροκλος Σκαφιδάς

Hairstyle: Κατερίνα Βασιλείου

Επιμέλεια Μακιγιάζ: Βίνα Ευστρατιάδου

Μακιγιάζ: Χρύσα Ράικου

Βοηθοί σκηνοθέτη: Χρύσα Νταή – Δημήτρης Μπούρας

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Αντώνης Κοκολάκης

Διανομή

Κόμισα: Μαριλίτα Λαμπροπούλου

Μαρκήσιος: Νίκος Νίκας

Ιππότης: Γιάννης Σοφολόγης

Ορτάνς: Παρή Τρίκα

Λιζέτ: Μπίλιω Μαρνέλη

Λεπίν: Γιώργος Κορομπίλης

Σάββατο 25 και Κυριακή 26 Ιουνίου

Ώρα έναρξης παραστάσεων: 21.15 μμ

Διάρκεια: 90΄

Αρχοντικό Μπενιζέλων (ΟΙΚΙΑ ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ), Αδριανού 96, Αθήνα (Πίσω από την Μητρόπολη), πληροφορίες – Τηλέφωνα κρατήσεων : 6977292893, 2103248861

