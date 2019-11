«Οι κορυφές της ζωής»

του Ρίτσαρντ Πάουερς από τις εκδόσεις Διάπλαση

Ένα σαρωτικό, παθιασμένο μυθιστόρημα ακτιβισμού και αντίστασης, που αποτελεί ταυ-τόχρονα μια δραματική επίκληση στον φυσικό κόσμο. Ένα μυθιστόρημα εναλλάξ αισιό-δοξο και μοιρολατρικό, ιδεαλιστικό αλλά ποτέ αφελές, που εκτός από το βραβείο Pulitzer λογοτεχνίας, ήταν υποψήφιο για το βραβείο Booker και συμπεριλήφθηκε σε πολλές λί-στες με τα καλύτερα βιβλία της χρονιάς (NewYorkTimes, WashingtonPost, Newsweek, NPR, HudsonBooksellers, NewYorkPublicLibrary κ.ά.).

Ένας λοχίας στον πόλεμο του Βιετνάμ πέφτει από το φλεγόμενο μεταγωγικό του πάνω σ’ ένα πελώριο σύδεντρο και σώζεται. Ένας καλλιτέχνης κληρονομεί ένα πάκο φωτογραφίες που απεικονίζουν την ίδια αμερικανική καστανιά σε διάστημα εκατό χρόνων. Μια ξεσα-λωμένη φοιτήτρια παθαίνει ηλεκτροπληξία και πεθαίνει, την επαναφέρουν όμως στη ζωή πλάσματα από αέρα και φως. Μια επιστήμονας με διαταραχές στην ακοή και την ομιλία ανακαλύπτει ότι τα δέντρα επικοινωνούν μεταξύ τους. Οι τέσσερις τους, μαζί με άλλους πέντε αγνώστους –που ο καθένας τους έχει λάβει ένα διαφορετικό κάλεσμα από τα δέ-ντρα– ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια τελευταία και απελπισμένη προσπάθεια να σώ-σουν τα εναπομείναντα στρέμματα παρθένου δάσους της χώρας.

Ένα σαρωτικό, παθιασμένο μυθιστόρημα ακτιβισμού και αντίστασης, που αποτελεί ταυτόχρονα μια δραματική επίκληση στον φυσικό κόσμο. Από τις ρίζες ως το φύλλωμα και πάλι πίσω στους σπόρους, οι Κορυφές της ζωής ξεδιπλώνονται σε ομόκεντρους δα-κτυλίους αλληλοδιαπλεκόμενων ιστοριών, από την προ εμφυλίου Νέα Υόρκη μέχρι τους Πολέμους της Ξυλείας στα τέλη του 20ού αιώνα, διερευνώντας την ουσιαστικότερη δια-μάχη τούτου του πλανήτη: τη σύγκρουση μεταξύ ανθρώπινων και μη ανθρώπινων πλα-σμάτων. Ο πολιτικός ή οικολογικός ακτιβισμός γίνεται ένα φίλτρο μέσα από το οποίο κα-λούμαστε να θεωρήσουμε ότι τα πάντα αλληλοσυνδέονται: όχι μόνο οι ανθρώπινες ζωές που περιγράφει αριστοτεχνικά ο συγγραφέας, αλλά και η βιόσφαιρα, τόσο η εικονική όσο και η φυσική.

Ένα μυθιστόρημα εναλλάξ αισιόδοξο και μοιρολατρικό, ιδεαλιστικό αλλά ποτέ α-φελές, που τιμήθηκε με το βραβείο Pulitzer λογοτεχνίας, ήταν υποψήφιο για βραβείο Booker και συμπεριλήφθηκε σε πολλές λίστες με τα καλύτερα βιβλία της χρονιάς (New York Times, Washington Post, Newsweek, NPR, Hudson Booksellers, New York Public Library κ.ά.).

Μετάφραση: Βασιλική Πολίτη

ISBN 978-960-567-177-8

Σελίδες: 696

Ο Ρίτσαρντ Πάουερς γεννήθηκε στο Ίβανστον του Ιλινόι το 1957 και σήμερα ζει στους πρό-ποδες των Γκρέιτ Σμόουκι Μάουντενς, στο Τενεσί. Το πρώτο του μυθιστόρημα, Three Farmers on Their Way to a Dance, κυκλοφόρησε το 1985. Τα βιβλία του –μεταξύ άλλων Galatea 2.2 (1995), Gain (1998), The Time of Our Singing (2003) και Orfeo (2014)– πραγματεύονται κυρίως τις επιδράσεις της επιστήμης και της τεχνολογίας. Το 2006 τιμήθηκε με το Εθνικό Βραβείο Μυθιστορήματος για το The Echo Maker, ενώ έχει υπάρξει υποψή-φιος για πολυάριθμα λογοτεχνικά βραβεία εντός και εκτός ΗΠΑ. Οι κορυφές της ζωής είναι το 12ο βιβλίο του.

Σχόλια