«Η λέξη είναι φόνος»

του Anthony Horowitz από τις εκδόσεις Διόπτρα

Κανόνισε τα πάντα για την κηδεία της.

Μήπως όμως προκάλεσε τη δολοφονία της;

Ένα ηλιόλουστο ανοιξιάτικο πρωινό, η Νταϊάνα Κάουπερ, πλούσια μητέρα διάσημου ηθοποιού, μπαίνει σε ένα γραφείο τελετών. Βρίσκεται εκεί για να οργανώσει μια κηδεία· τη δική της κηδεία…

Έξι ώρες αργότερα θα βρεθεί νεκρή στο σπίτι της, στραγγαλισμένη με ένα κορδόνι κουρτίνας.

Γνώριζε πως επρόκειτο να πεθάνει; Αναγνώρισε τον δολοφόνο της; Σχετίζονται τα δύο γεγονότα;

Κανείς δεν οργανώνει την κηδεία του και να δολοφονείται την ίδια μέρα. Ή μήπως όχι;

Ο απείθαρχος, εκκεντρικός ντετέκτιβ Ντάνιελ Χόθορν φημίζεται για δύο πράγματα: την ικανότητά του να λύνει μυστήρια και να κρατάει καλά κρυμμένα τα δικά του σκοτεινά μυστικά. Χρειάζεται όμως και κάποιον να γράφει την ιστορία του… Κάτι σαν τον δικό του Γουάτσον. Επιλέγει γι’ αυτόν τον ρόλο τον Άντονι Χόροβιτς.

O Άντονι θα βρεθεί στο επίκεντρο μιας ιστορίας που δεν μπορεί να ελέγξει ούτε όμως και να αντισταθεί στη συναρπαστική πλοκή και στις απίστευτες ανατροπές της.

Σύντομα θα ανακαλύψουν και οι δύο ότι έχουν ξεκινήσει ένα επικίνδυνο ταξίδι, γεμάτο αναπάντεχες και αιματηρές αποκαλύψεις…

Ένα παράξενο δίδυμο, κρυμμένα μυστικά και αντιφατικοί χαρακτήρες συνθέτουν μια ασύλληπτη ιστορία που οι πρωταγωνιστές διαρκώς εναλλάσσονται.

Μεταφραστής: Χριστιάννα Σακελλαροπούλου

Επιμελητής: Σταυρούλα Αλεξανδροπούλου

ISBN: 978-960-605-677-2

Σελίδες: 408

Ο Anthony Horowitz έχει γράψει περισσότερα από σαράντα βιβλία, και είναι συγγραφέας και δημιουργός της βραβευμένης αστυνομικής σειράς Foyle’s War, Midsomer Murders και της πιο πρόσφατης Collision, ανάμεσα στις άλλες τηλεοπτικές δουλειές του. Το 2011, το ίδρυμα Arthur Conan Doyle ανέθεσε στον συγγραφέα να γράψει τα μυθιστορήματα The House of Silk (2011) και Moriarty (2014), με ήρωα τον Σέρλοκ Χολμς, τα οποία έγιναν best sellers. Από τις εκδόσεις Διόπτρα κυκλοφορεί το μυθιστόρημα Οι Φόνοι της Κίσσας.

