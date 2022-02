«Η μέθοδος των Γουίλιαμς» (King Richard)

17 Φεβρουαρίου στους κινηματογράφους

Ο δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ Γουίλ Σμιθ (Ali, The Pursuit of Happyness, Bad Boys for Life) πρωταγωνιστεί στη συναρπαστική αληθινή ιστορία του προπονητή, μέντορα και πατέρα που μας χάρισε τις θρυλικές τενίστριες Βένους και Σερένα Γουίλιαμς. Η ταινία διηγείται την πραγματική ιστορία μιας οικογένειας που χάρη στην ακλόνητη θέληση και πίστη ανέθρεψε στους κόλπους της δύο από τους μεγαλύτερους θρύλους στον παγκόσμιο πρωταθλητισμό.

Δίπλα στη σπουδαία ερμηνεία του Γουίλ Σμιθ, οι θεατές θα απολαύσουν τις Άνζανου Έλις, Σενάγια Σίντνεϊ, Ντέμι Σίνγκλετον μαζί με τους Τόνι Γκόλντουιν και Τζον Μπέρνταλ.

Εξοπλισμένος με ένα ξεκάθαρο όραμα και ένα παράτολμο σχέδιο 78 σελίδων, ο Ρίτσαρντ Γουίλιαμς είναι αποφασισμένος να γράψει ιστορία μαζί με τις κόρες του, Βένους και Σερένα. Με σκληρές προπονήσεις στα εγκαταλελειμμένα γήπεδα της Καλιφόρνια, τα δύο ακατάβλητα κορίτσια σφυρηλατήθηκαν από την ανυποχώρητη αφοσίωση του πατέρα τους και την ισορροπημένη προσέγγιση της μητέρας τους, για να αντιμετωπίσουν ανυπέρβλητα εμπόδια και να ξεπεράσουν κάθε προσδοκία.

Σκηνοθεσία: Ρεϊνάλντο Μάρκους Γκριν

Σενάριο: Ζακ Μπέιλιν

Πρωταγωνιστούν : Γουίλ Σμιθ, Άνζανου Έλις, Σενάγια Σίντνεϊ, Ντέμι Σίνγκλετον, Τόνι Γκόλντουιν, Τζον Μπέρνταλ

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Ρόμπερτ Έλσγουιτ

Μοντάζ: Πάμελα Μάρτιν

Σχεδιασμός Παραγωγής: Γουίλιαμ Άρνολντ, Γουίν Τόμας

Μουσική: Κρις Μπόουερς

Διάρκεια: 2 ώρες και 18 λεπτά

