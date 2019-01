Οι Monophonics για πρώτη φορά στη Χαλκίδα!

Bang Bang! Οι Monophonics δεν χρειάζονται συστάσεις. Ένα από τα καλύτερα live bands, η πενταμελής, psychedelic soul και heavy funk μπάντα, από το San Fransisco της California που έχει μία ιδιαίτερη σχέση με το ελληνικό κοινό επιστρέφει οπλισμένη και πανέτοιμη!

Μετά από σειρά sold out εμφανίσεων στην Αθήνα από το 2012, με κορυφαία την περσινή τους συναυλία όπου περισσότερα από 6.000 άτομα τους απόλαυσανlive στην κατάμεστη Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, οιMonophonics, λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του τελευταίου τους album τον Φεβρουάριο, επισκέπτονται για πρώτη φορά το Βασιλικό Χαλκίδας για μια μοναδική εμφάνιση στο φεστιβάλ «Στις Όχθες του Λήλαντος» στην παράταση της παγκόσμιας περιοδείας τους.

Με αγαπημένα τραγούδια από την παλαιότερη δισκογραφία τους και από το album «In Your Brain» που τους τοποθέτησε πολύ ψηλά στις προτιμήσεις του ελληνικού κοινού, αλλά και κομμάτια από τοalbum τους «Sound of Sinning» υπόσχονται να μας παρασύρουν για ακόμη μία φορά μέσα από τον ξεχωριστό ήχο τους μαγικά, όπως μόνο αυτοί ξέρουν. Το setlist ολοκληρώνεται με τις χαρακτηριστικές διασκευές γνωστών και αγαπημένων (τους) τραγουδιών που βρίσκουμε στο album «Mirrors» και όπως έχουν δηλώσει οι ίδιοι “It’s not about makingrecords that sound old, it’s about making records thatsound cool,». Και η συναυλία αυτή θα είναι πολύ cool.

Σάββατο 7 Ιουλίου

Ώρα Έναρξης: 21.30

Όχθες Του Ληλαντος, Βασιλικό Χαλκίδας

