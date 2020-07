«Η ποινή είναι θάνατος»

του Anthony Horowitz από τις εκδόσεις Διόπτρα

Τι κάνεις εδώ; Είναι κάπως αργά…

Αυτές ήταν οι τελευταίες καταγεγραμμένες λέξεις του διάσημου δικηγόρου διαζυγίων Ρίτσαρντ Πράις, ο οποίος χτυπήθηκε μέχρι θανάτου στο σπίτι του με ένα μπουκάλι κρασί, ένα Chateau Lafite του 1982, αξίας δύο χιλιάδων λιρών για να είμαστε ακριβείς. Παράξενο, αν αναλογιστεί κανείς ότι δεν έπινε. Γιατί όμως αυτό το μπουκάλι; Γιατί αυτές οι λέξεις; Τι νόημα είχε ο τριψήφιος αριθμός που έγραψε στον τοίχο ο δολοφόνος; Και το σημαντικότερο:

Ποιος από όλους τους εχθρούς του τον σκότωσε;

Η αστυνομία βρίσκεται σε αδιέξοδο, γι’ αυτό καλεί τον ιδιωτικό ερευνητή Ντάνιελ Χόθορν και τον βοηθό του, τον συγγραφέα Άντονι, ο οποίος έχει αρχίσει να γίνεται αρκετά καλός στην εξιχνίαση φόνων. Μόλις ο Χόθορν αναλαμβάνει την υπόθεση, διαφαίνεται ότι και ο ίδιος έχει μυστικά να κρύψει. Και ενώ ο επιφυλακτικός μας αφηγητής εμπλέκεται όλο και περισσότερο στην έρευνα, αντιλαμβάνεται ότι κάποια μυστικά πρέπει να αποκαλυφθούν…

Ακόμα κι αν γι’ αυτά η ποινή είναι θάνατος.

Μεταφραστής Χριστιάννα Σακελλαροπούλου

Επιμελητής Σταυρούλα Αλεξανδροπούλου

ISBN 978-960-653-051-7

Σελίδες 384

Ο Anthony Horowitz έχει γράψει περισσότερα από σαράντα βιβλία, και είναι συγγραφέας και δημιουργός της βραβευμένης αστυνομικής σειράς Foyle’s War, Midsomer Murders και της πιο πρόσφατης Collision, ανάμεσα στις άλλες τηλεοπτικές δουλειές του. Το 2011, το ίδρυμα Arthur Conan Doyle ανέθεσε στον συγγραφέα να γράψει τα μυθιστορήματα The House of Silk (2011) και Moriarty (2014), με ήρωα τον Σέρλοκ Χολμς, τα οποία έγιναν best sellers. Από τις εκδόσεις Διόπτρα κυκλοφορούν τα μυθιστορήματα Η ποινή είναι θάνατος, Οι Φόνοι της Κίσσας, Η Λέξη είναι Φόνος και Ο θάνατος του 007.

Σχόλια