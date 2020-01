Οι Polar για πρώτη φορά στην Αθήνα!

Οι Βρετανοί Polar είναι ένα απο τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα στο χώρο του μελωδικού hardcore ήχου τα τελευταία χρόνια.

Μετρώντας ήδη πάνω από δέκα χρόνια σαν συγκρότημα, η πεντάδα αποτελεί παράδειγμα ότι η σκληρή δουλειά ανταμοίβεται. Τα πρώτα δισκογραφικά τους βήματα, το ντεμπούτο EP “This Polar Noise” και το studio album, “Iron Lungs”, έγιναν μέσω της δισκογραφικής Wolf At Your Door records.

Το καλοκαίρι του 2012 ανακοινώνονται ως ένα απο τα supporting σχήματα της επερχόμενης περιοδείας των While She Sleeps κατά την οποία λαμβάνουν πολύ θετικές κριτικές και βάζουν το στίγμα τους στο χάρτη. Το breakthrough ωστόσο γίνεται το 2014 με την κυκλοφορία του δεύτερου δίσκου, “Shadowed By Vultures”. Ο δίσκος παρουσιάζει μια αξιοσημείωτη αλλαγή στον ήχο και οι Polar λαμβάνουν μέρος σε μεγάλες περιοδείες, χτίζοντας το όνομα και τη φήμη τους με τα καταιγιστικά τους show.

Την επόμενη χρονιά, η μπάντα ανακοινώνεται ως βασικό support στο επετειακό tour των Silverstein για το Ην. Βασίλειο και των Stray From The Path, ενώ το καλοκαίρι συμμετέχουν στα πρώτα τους μεγάλα φεστιβάλ: Jera On Air, Tels Bells και Summerblast.

Στις 30 Ιανουαρίου οι Polar θα βρεθούν στη σκηνή του AN Club κλείνοντας τις εκκρεμότητες με το ελληνικό κοινό τους. Μαζί τους οι Bring Back Persephone και Skybinder, οπλισμένοι με νέες δισκογραφικές δουλειές.

Special guest: Bring Back Persephone, Skybinder

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου

Ώρα έναρξης: 21:00

Τιμή εισιτηρίου: 17€ (προπώληση), 20€ (ταμείο)

