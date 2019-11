Η Συμφωνική Ορχήστρα Τσαϊκόφσκι στο Christmas Theater!

Η μουσική ηρεμεί, φωτίζει, καθαρίζει τις ψυχές μας. Έχει τη δύναμη να εξηγεί χιλιάδες συναισθήματα που νιώθουμε και δεν μπορούμε να εξηγήσουμε με λέξεις.

Γιατί όπου τα λόγια στερεύουν, αρχίζει η μουσική..

Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι

Οι διάσημες μελωδίες της Λίμνης των Κύκνων, της Ωραίας Κοιμωμένης, του Καρυοθραύστη και άλλα σπουδαία αριστουργήματα του συνθέτη αλλά και άλλων μεγάλων Ρώσων συνθετών θα παρουσιαστούν από τη μεγάλη Συμφωνική Ορχήστρα της Μόσχας στην δεύτερη επίσκεψη της στην Αθήνα!

Το 2018 αποθεώθηκε από 9.000 θεατές στο Ηρώδειο! Μια από τις σπουδαιότερες ορχήστρες της Ευρώπης, η Συμφωνική Ορχήστρα Τσαϊκόφσκι, έρχεται για δεύτερη φορά στην Ελλάδα! Σε πλήρη σύνθεση, με 100 εξαίρετους μουσικούς, έχοντας στο πόντιουμ έναν ζωντανό μύθο της Ρωσικής μουσικής σχολής, τον Βλαντίμιρ Φεντοσέγιεφ η ορχήστρα που πήρε το όνομά της από το σπουδαίο Ρώσο συνθέτη, Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, έρχεται να μας καθηλώσει.

Οι διάσημες μελωδίες της Λίμνης των Κύκνων, της Ωραίας Κοιμωμένης και του Καρυοθραύστη αλλά και άλλες υπέροχες συνθέσεις του σπουδαίου μουσικού και άλλων μεγάλων Ρώσων συνθετών θα παρουσιαστούν από τη μεγάλη συμφωνική ορχήστρα της Μόσχας, σε δύο μαγικές βραδιές στο Christmas Theater!

Ένας σπουδαίος συνθέτης, μια μεγάλη ορχήστρα, μια αξέχαστη βραδιά με μουσική που μαγεύει την ψυχή!

Η Tchaikovsky Symphony Orchestra (TSO) ιδρύθηκε το 1930 ως Grand Symphony Orchestra of All Union Radio and Central Television και ήταν η πρώτη συμφωνική ορχήστρα της Σοβιετικής Ένωσης, καθώς και η πρώτη που ερμήνευσε διεθνές ρεπερτόριο εκτός ΕΣΣΔ. Πολλοί σημαντικοί συνθέτες, όπως οι Νικολάι Γκολοβάνοφ, Ντμίτρι Σοστακόβιτς, Σεργκέι Προκόφιεφ, Αράμ Χατσατουριάν, Γκεόργκι Σβιρίντοφ, εμπιστεύτηκαν την πρώτη εκτέλεση έργων τους στην TSO, που αναγνωρίστηκε γρήγορα ως μία από τις σημαντικότερες ορχήστρες του κόσμου. Το 1993 το Ρώσικο Υπουργείο Πολιτισμού την μετονόμασε σε Tchaikovsky Symphony Orchestra, για τον κεντρικό ρόλο των έργων του Τσαϊκόφσκι στο ρεπερτόριο της.

Και στις νέες εμφανίσεις στην χώρα μας, την TSO θα διευθύνει ο πολυβραβευμένος Βλαντίμιρ Φεντοσέγιεφ. Έχοντας συνεργαστεί με τους μεγαλύτερους μουσικούς και θεατρικούς οργανισμούς στον κόσμο (Συμφωνική Ορχήστρα της Βιέννης: επικεφαλής μαέστρος 1997 – 2006, Σκάλα του Μιλάνου, Opernhaus της Ζυρίχης κ.ά.), ο Φεντοσέγιεφ παραμένει η ψυχή της TSO, καλλιτεχνικός διευθυντής και αρχιμουσικός της από το 1974. Για αυτό διεκδικεί τον άτυπο τίτλο του μακροβιότερου μαέστρου μεγάλης ορχήστρας, παγκοσμίως.

Το πρόγραμμα των δύο συναυλιών που θα παρουσιάσει στο Christmas Theater περιέχει τις διασημότερες Χριστουγεννιάτικες μελωδίες Ρώσων συνθετών.

Ένας σπουδαίος συνθέτης!

Για άλλους δάσκαλος, για άλλους μουσικός, για άλλους μαέστρος και καλλιτεχνικός διευθυντής. Αυτές είναι μερικές από τις ιδιότητες που ακολουθούν τη μοναδική καλλιτεχνική πορεία του Βλαντίμιρ Φεντοσέγιεφ, ο οποίος έχει συνδέσει άρρηκτα το όνομα του με την Μεγάλη Συμφωνική Ορχήστρα Τσαϊκόφσκι της Μόσχας από το 1974 μέχρι και σήμερα. Η πολυετής όμως παρουσία του ως καλλιτεχνικού διευθυντή και μαέστρου είναι αξιοσημείωτη και για έναν επιπλέον λόγο. Ο Φεντοσέγιεφ αποτελεί τη ζωντανή παρακαταθήκη και σύνδεση της κλασικής μουσικής της σοβιετικής περιόδου με την κλασική μουσική της σύγχρονης Ρωσίας.

Η ορχήστρα του ερμηνεύει τις παρτιτούρες, με τρόπο που κατορθώνει να ακροβατεί μουσικά ανάμεσα στο αυστηρό – με την μουσική έννοια του όρου – συμφωνικού σοβιετικού προφίλ με αυτό του σύγχρονου. Γεννημένος στις 5 Αυγούστου του 1932 στο Λένινγκραντ (Αγία Πετρούπολη), ο Φεντοσέγιεφ, από το 1948 έως το 1952 σπουδάζει «Μπαγιάν» (το ρωσικό ακορντεόν μόνο με πλήκτρα) στο Μουσικό Κολλέγιο Μουσόργκσκι του Λένινγκραντ, ενώ θα συνεχίσει τις σπουδές του στο ακορντεόν στο Ινστιτούτο Γκέσιν της Μόσχας. Οι σπουδές του σε ένα λαϊκό και ασυνήθιστο για έναν μαέστρο όργανο, μιας και η πλειοψηφία αυτών ξεκίνησε από το πιάνο ή από το βιολί, έδωσαν στον Φεντοσέγιεφ ένα επιπλέον εφόδιο και στους θεατές της Ορχήστρας Τσαϊκόφσκι της Μόσχας, ένα δώρο. Και αυτό γιατί τόλμησε, όχι μία αλλά πολλές φορές, να εντάξει σε μεγάλα κοντσέρτα, λαϊκά και παραδοσιακά όργανα, πετυχαίνοντας ένα μαγευτικό ηχητικό αποτέλεσμα.

Το 1971 θα συνεχίσει τις μεταπτυχιακές του σπουδές του στο Ωδείο της Μόσχας πάνω στη διεύθυνση ορχήστρας, ενώ τρία χρόνια αργότερα, το 1974, αναλαμβάνει Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Ορχήστρας της Σοβιετικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης. Αποτέλεσμα αυτού ήταν ο Φεντοσέγιεφ και η ορχήστρα του να μπουν, μέσω της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, σε όλα τα σπίτια της αχανούς Σοβιετικής Ένωσης! Δύο χρόνια μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, η ορχήστρα μετονομάζεται σε «Ορχήστρα Τσαϊκόφσκι», όνομα με το οποίο συνεχίζει τη μεγάλη μουσική πορεία της.

Το γεγονός αυτό ενίσχυσε την εξωστρέφεια του Φεντοσέγιεφ, που μαζί με την Ορχήστρα Τσαϊκόφσκι όργωσαν τις πόλεις της Ρωσίας. Πέραν των υπέροχων κοντσέρτων που έδωσαν, ο Φεντοσέγιεφ έκανε κάτι σημαντικότερο. Επέλεξε μουσικούς, από μικρές και απομακρυσμένες πόλεις, χωρίς οικονομική άνεση και τους ενέταξε στην ορχήστρα του, δίνοντας έτσι ευκαιρίες σε νέους μουσικούς. Σήμερα πια, το άστρο της Ορχήστρας Τσαϊκόφσκι, δεν λάμπει μόνο στη Ρωσία, αλλά παγκοσμίως, καθώς επί μισό αιώνα έχει συστηματική παρουσία και συνεργασία με τα μεγαλύτερα μουσικά θέατρα της Δύσης.

Ξεχωριστά από τις περιοδείες της Ορχήστρας Τσαϊκόφσκι, ο Φεντοσέγιεφ συνεργάστηκε και εξακολουθεί να συνεργάζεται με πολλές όπερες του εξωτερικού. Από το 1997 έως το 2005 υπήρξε ο κύριος μαέστρος της Συμφωνικής Ορχήστρας της Βιέννης ενώ από το 1997 είναι μόνιμος προσκεκλημένος μαέστρος στην Όπερα της Ζυρίχης. Υπήρξε, επίσης, ο Πρώτος Μόνιμος Φιλοξενούμενος Μαέστρος της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Τόκιο. Ως καλλιτεχνικός διευθυντής της Σκάλας του Μιλάνου έβαλε τη σφραγίδα του στο ανέβασμα πολύ σημαντικών παραστάσεων όπερας.

Το 2015 ανέβασε στο Μπολσόι την όπερα «Γιολάντα» του Τσαϊκόφσκι. Θα έπρεπε να αφιερώσουμε, όχι μια σελίδα, αλλά έναν τόμο εγκυκλοπαίδειας για να αναφέρουμε τις διακρίσεις και τα μετάλλια που του έχουν απονεμηθεί, για το λόγο αυτό θα σταθούμε σε δύο: είναι μόνιμο μέλος της Ακαδημίας Επιστημόνων της Μόσχας, ενώ από το 2004 διδάσκει στη Ρωσική Ακαδημία Μουσικής στο τμήμα Όπερας και Μουσικής Συμπεριφοράς. Και είναι ο αγαπημένος μαέστρος του Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσιών, Κυρίλλου και από το 2010 μόνιμο μέλος του Πατριαρχικού Συμβουλίου για τον πολιτισμό!

Ο Βλαντιμίρ Φεντοσέγιεφ έχει λάβει πολλά διεθνή βραβεία, ανάμεσα σε άλλα, το Μεγάλο Αργυρό Μετάλλιο Τιμής της Δημοκρατίας της Αυστρίας.

Η σοβαρότητα, ο σεβασμός και ο μη μουσικός εφησυχασμός με τον όποιον λειτουργεί ο Φεντοσέγιεφ και οι μουσικοί του, έχουν κάνει την Ορχήστρα Τσαϊκόφσκι της Μόσχας, να συγκαταλέγεται επάξια ανάμεσα στις καλύτερες ορχήστρες του κόσμου!

Διεύθυνση ορχήστρας: Vladimir Fedoseyev

Christmas Theater, Κλειστό Ολυμπιακό Στάδιο Γαλατσίου (Βεΐκου)

Παραστάσεις:

Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019 στις 20.00

Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019 στις 20.00

Τιμές εισιτηρίων:

Πλατεία και Κερκίδα (Θεατρικά καθίσματα)

VIP ζώνη: 60 ευρώ

Α ζώνη: 50 ευρώ

Β ζώνη: 42 ευρώ

Κερκίδα (Καθίσματα κερκίδας)

Γ ζώνη: 34 ευρώ

Δ ζώνη: 26 ευρώ

Ε ζώνη: κανονικό 18 ευρώ, παιδικό – εφηβικό – φοιτητικό – 65+, ανέργων, πολυτέκνων: 9 ευρώ

Θέσεις ΑΜΕΑ (ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ): 9 ευρώ, συνοδός 18 ευρώ

Ισχύουν ειδικές τιμές για ομαδικά εισιτήρια

ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΜΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ 211 77 01 700

