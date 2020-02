«Into the Woods»

Το αριστουργηματικό και πολυβραβευμένο μιούζικαλ Into the Woods του κορυφαίου συνθέτη και στιχουργού Στήβεν Σόντχαϊμ και του σπουδαίου συγγραφέα Τζέιμς Λαπάιν παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μεγάλη παραγωγή της Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Ένα σκοτεινό παραμύθι ενηλικίωσης γεμάτο συναρπαστικές μελωδίες, συνεχείς ανατροπές, αφοπλιστικό χιούμορ και υποβλητική ατμόσφαιρα, το Into the Woods έρχεται στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στην εγκεκριμένη εκδοχή για πιάνο και κρουστά, σε δύο κύκλους, από 8 Φεβρουαρίου 2020 για επτά παραστάσεις (8, 9, 12, 13, 14, 15, 16/2) και από 13 Μαΐου 2020 για ακόμα πέντε παραστάσεις (13, 14, 15, 16, 17/5).

Τη μουσική διεύθυνση και μουσική διδασκαλία έχει αναλάβει ο αρχιμουσικός Στάθης Σούλης, τη σκηνοθεσία και τη μετάφραση υπογράφει ο Δημήτρης Μπογδάνος, ένας από τους πιο χαρισματικούς και δημιουργικούς σκηνοθέτες της γενιάς του, ενώ η απόδοση των στίχων είναι της Τζούλιας Διαμαντοπούλου.

Το μιούζικαλ Into the Woods πρωτοπαρουσιάστηκε στο Old Globe Theatre του Σαν Ντιέγκο το 1986 και έκτοτε έχει διαγράψει μια θεαματική πορεία χάρη στην αξεπέραστη μουσική του και το αριστοτεχνικό λιμπρέτο του. Τιμήθηκε με τρία βραβεία Τόνυ το 1988, θριάμβευσε στο Μπρόντγουεϊ και στο Ουέστ Εντ, μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη από τον Ρομπ Μάρσαλ το 2014 και εξακολουθεί να μαγεύει το κοινό ανά τον κόσμο με τις συνεχείς επετειακές αναβιώσεις του.

Δάσος, δάσος, είσαι εδώ;

Οι πιο αναγνωρίσιμοι ήρωες των αδελφών Γκριμ, του Σαρλ Περρώ και της κουλτούρας του Ουώλτ Ντίσνεϋ χάνονται βαθιά στο δάσος των επιθυμιών, των ευχών και των συνεπειών των επιλογών τους, καταβαραθρώνοντας τα ριζωμένα happily ever after στερεότυπα, σε ένα «παραμύθι» που καθόλου δεν νανουρίζει.

Η Κοκκινοσκουφίτσα, η Σταχτοπούτα, ο Τζακ και η φασολιά του, η Ραπουνζέλ μπλέκονται σε μια σκοτεινή́, σπονδυλωτή́ ιστορία που ανατρέπει τις γνωστές διαδρομές τους και εξελίσσεται απρόβλεπτα, ακριβώς όπως και η ζωή́.

Με όχημα τη σπάνια μουσική του Στήβεν Σόντχαϊμ, διακεκριμένου δημιουργού που έχει τιμηθεί με Όσκαρ, Tόνυ, Γκράμμυ, Πούλιτζερ και Λώρενς Ολίβιε, και το αντισυμβατικό κείμενο του Τζέιμς Λαπάιν, η παράσταση στοχεύει να χρησιμοποιήσει τη σκηνική δύναμη του μιούζικαλ για να επανασυστήσει ένα αριστούργημα του είδους, θέτοντας παράλληλα ένα πολιτικό ερώτημα: Γιατί όταν αγγίξουμε ό,τι προτείνουν τα κοινωνικά μοντέλα ως φαινομενικά ιδεατό εξακολουθούμε να μην είμαστε ευτυχείς και πλήρεις; Γιατί καταναλώνουμε αλόγιστη ενέργεια σε επιθυμίες που δεν είναι δικές μας;

Σε μουσική και στίχους του Στήβεν Σόντχαϊμ και κείμενο του Τζέιμς Λαπάιν

Μιούζικαλ / Πρώτη πανελλήνια παρουσίαση Into the Woods Σε μουσική και στίχους του Στήβεν Σόντχαϊμ και κείμενο του Τζέιμς Λαπάιν Πρώτη σκηνοθεσία στο Μπρόντγουεϊ από τον Τζέιμς Λαπάιν Ενορχήστρωση από τον Τζόναθαν Τιούνικ

Μουσική διεύθυνση, μουσική διδασκαλία: Στάθης Σούλης

Σκηνοθεσία, μετάφραση: Δημήτρης Μπογδάνος

Απόδοση στίχων: Τζούλια Διαμαντοπούλου

Κινησιολογία: Κωνσταντίνος Κουνέλλας

Ερμηνεύουν: Νάντια Κοντογεώργη, Χαρά Κεφαλά, Αποστόλης Ψυχράμης, Μαρία Γράμψα, Δάφνη Δαυίδ, Λευτέρης Καλπακτσίδης, Ιωάννης Κοντέλλης, Θάνος Λέκκας, Δανάη Μουτσοπούλου, Δημήτρης Μπογδάνος, Όλγα Παπακωνσταντίνου, Λυδία Τζανουδάκη

Πιάνο: Στάθης Σούλης

Κρουστά: Θοδωρής Βαζάκας, Κώστας Σερεμέτης

Το έργο παρουσιάζεται σε συνεργασία με τη Music Theatre International (Europe)

8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 Φεβρουαρίου & 13, 14, 15, 16, 17 Μαΐου 2020

Ώρα έναρξης: 20.30 (Κυριακές: 19.00)

Τιμές εισιτηρίων: 15€, 20€ Φοιτητικό, παιδικό: 10€

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Σχόλια