«Ίρις» (In the shadow of iris)

Από 3 Αυγούστου στους Κινηματογράφους

Ο πλούσιος και ισχυρός τραπεζίτης Αντουάν Ντοριό τρώει σε ένα πολυτελές εστιατόριο μαζί με την όμορφη γυναίκα του, Ίρις, η οποία εξαφανίζεται μυστηριωδώς, ενώ εκείνος πληρώνει τον λογαριασμό. Του ζητείται ένα τεράστιο ποσό για λύτρα και υπό την παρακολούθηση της αστυνομικού ντετέκτιβ Ναταλί Βεσσέρ, ξεκινά να αφήσει τα χρήματα σε έναν απόμερο σταθμό τρένου, όπως του έχει ζητηθεί. Όμως η Ίρις δεν είναι εκεί. Φλας μπακ: Ο Μαξ, ένας χωρισμένος πατέρας και μηχανικός αυτοκινήτων, διαλυμένος από τα χρέη, δέχεται ένα τηλεφώνημα από την Ίρις, η οποία τον πείθει να συμμετάσχει επί πληρωμή στη στημένη απαγωγή της. Όμως τίποτα δεν πάει όπως είχε σχεδιαστεί. Ο Μαξ βρίσκει την Ίρις νεκρή… Τώρα είναι φορτωμένος με έναν φόνο και τίποτα δεν βγάζει νόημα. Γεμάτος αμφιβολίες και κυνηγημένος από αστυνομικούς, ο μόνος τρόπος να πάρει την κατάσταση στα χέρια του είναι να βρει την αλήθεια. Τι συνέβη στην Ίρις; Σκηνοθεσία: Ζαλίλ Λεσπέρ Παίζουν: Ρομαίν Ντουρί, Σαρλότ Λε Μπον, Ζαλίλ Λεσπέρ Διάρκεια: 99’

