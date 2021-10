Κώστας Μπίγαλης – Πωλίνα Full Band Live!

Ο «Βασιλιάς» και η «Βασίλισσα» του χορού, ναι αυτοί, επιστρέφουν στο ..παλάτι τους, για δυο back to back Παρτάρες πιο ALIVE από ποτέ, παρέα με τους εκρηκτικούς FLASH BACK και χαρίζουν ..αναδρομικά, το κέφι που στερηθήκαμε για τόσο καιρό…

Κώστας Μπίγαλης.. Πωλίνα: Το λατρεμένο ντουέτο

..που πρώτοι καθιέρωσαν εδώ και μια δεκαετία

την απόλυτη 80s90s αναβίωση,

με αμέτρητα sold out και ..ιστορικές βραδιές,

έρχονται με φόρα..

διαλύουν κάθε φθινοπωρινή μελαγχολία,

και μας φτιάχνουν τη διάθεση

με λατρεμένα α ν ε π α ν ά λ η π τ α τραγούδια

και τη μοναδική αληλεπίδραση τους με το κοινό,

που πάντα στο τέλος δεν τους αφηνεί να κατέβουν από τη σκηνή!

Ετοιμαστείτε.. Ετοιμαστείτε λέμε…..

για… «Πάμε για τρέλες στις Σεϊχέλες»

«Μελισσούλα»

«Του Αιγαίου τα Μπλούζ»

«Ροζ Μπικίνι»

«Ρίνα Κατερίνα»

«Πους Απς»

«Με την πρώτη ματιά»

«Μπιρίμπα»

«Η κόρη του περιπτερά»

«Ράδιο αγάπη μου»

«Γειτόνισα»

«Κυκλοφόρησε»

και πολλά μα πολλά άλλα…

The 80s90s PARTY is BACK! ALL NIGHT DJ SET με όλα τα 80s και 90s Super Hits ..!!!

Σάββατο 23 & 30 Οκτωβρίου

Έναρξη: 22.00

Πόρτες: 21.00

Εισιτήριο: 15€

Το εισιτήριο αφορά αποκλειστικά την είσοδο στον χώρο (μπαρ)

Μπύρα/Κρασί 4€ – Ποτό 7€ (μπαρ)

Φιάλη ποτού: 60€ (ανά τέσσερα άτομα) / Φιάλη κρασί: 30€ (ανά δυο άτομα)

Για κράτηση θέσης καθήμενου σε τραπέζι επικοινωνείτε στο 210 8224134

Κύτταρο, Ηπείρου 48 & Αχαρνών, τηλ. 210 8224134 – 697 764 1373

Ο κάτοχος του εισιτηρίου, βάση της σχετικής νομοθεσίας, υποχρεούται να επιδείξει κατά την είσοδο:

[α] ταυτότητα [β] πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά του Covid-19 ή [γ] πιστοποιητικό νόσησης Covid-19 που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν.

Σχόλια