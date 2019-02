«Λελέκιος Φιέστα 2018»

Το φιλόξενο λελέκι ανοίγει για τρίτη χρονιά τις πύλες του για ένα διήμερο που θα μείνει αξέχαστο!

Ο Thanasis Papakonstantinou και ο Sokratis Malamas / Σωκράτης Μάλαμας.

«Με στόμα που γελά» ο δίσκος της χρονιάς, αλλά η συνύπαρξη στην σκηνή των δύο κορυφαίων δημιουργών και η περιοδεία τους θα είναι ΤΟ γεγονός των επόμενων αρκετών ετών…

Το Σάββατο, πρώτη μέρα της φετινής μας φιέστας τους βλέπουμε από κοντά να αναπτύσσουν επί σκηνής, όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που έχουν αναδείξει τις ζωντανές εμφανίσεις τους σε απίστευτες,μοναδικές και σχεδόν πάντοτε…. Sold out!

Λίγο νωρίτερα, οι καταπληκτικοί SocialWaste (Official) μας φέρνουν, το «hiphop της μεσογείου» σε μία πρωτότυπη μίξη με λύρες, ντραμς, λαούτα για μία εκρηκτική live εμφάνιση!

Την Κυριακή οι Planet of Zeus και οι Vodka Juniors στο ίδιο stage μετά από αρκετά χρόνια και ετοιμαζόμαστε για ακόμα μια μάχη!

Οι μοναδικοί άρχοντες του ολέθρου, Vodka Juniors με ορμητικούς Ska – punk – hardcore ρυθμούς και σαρωτική τρέλα, συναντούν επί σκηνής τους αδιαμφισβήτητους ηγέτες του stoner rock ήχου Planet of Zeus και αναμένεται χαμός!

Από κοντά και οι The Big Nose Attack, ρίχνουν και αυτοί στην μάχη, τις παθιασμένες blues-rock συνθέσεις τους και τις…. μεγάλες τους μύτες.

Κι επειδή μας έλειπε λίγο grunge ήχος σκεφτήκαμε να φέρουμε τους καλύτερους: οι Breath After Coma, και οι The Mighty N συμπληρώνουν αυτό το «battle of bands» …

Σάββατο 4 Αυγούστου 2018

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΑΛΑΜΑΣ

SOCIAL WASTE

Κυριακή 5 Αυγούστου 2018

VODKA JUNIORS

PLANET OF ZEUS

BIG NOSE ATTACK

BREATH AFTER COMA

THE MIGHTY N

Θα υπάρχουν δρομολόγια των ΚΤΕΛ Αργολίδας από Ναύπλιο στις 19:30(αναχώρηση από σταθμό ΚΤΕΛ) και από το Άργος στις 20:00(αναχώρηση από λαϊκή αγορά). Προτιμήστε τα! Πέρα από την ασφάλειαπου παρέχουν, σας αφήνουν στην είσοδο του φεστιβάλ και αναχωρούν μετά το τέλος των συναυλιών. Κόστος διαδρομής 1.80€.(Δλδ με τρεις και εξήντα πας κι έρχεσαι).

Υπάρχει διαμορφωμένο πάρκινγκ, δίπλα από το εργοστάσιο, χωρητικότητας εκατοντάδων αυτοκινήτων με ελεύθερη στάθμευση. Αποφύγετε να παρκάρετε πάνω στην παραλία ή τον δρόμο για λόγους ασφαλείας.(Και πάλι, όμως, πιο έξυπνη η μετάβαση με τα λεωφορεία).

Την υγειονομική κάλυψη του φεστιβάλ έχει αναλάβει το σώμα εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών Ναυπλίου. (Μην φοβάστε τίποτα. Είναι οι καλύτεροι).

Υπάρχουν πολλές θέσεις για καθήμενους. (Αν και σας προτιμάμε όρθιους.)Η είσοδος για παιδιά έως 12 ετών είναι ελεύθερη. Επίσης, το φεστιβάλ έχει πρόσβαση και παροχές για ΑΜΕΑ.

Στον χώρο του φεστιβάλ θα βρείτε με μεγάλη ευκολία και σε φυσιολογικές τιμές μπύρες, τσίπουρο, κρασί, μοχίτο από το tinybar αλλά και καφέ, αναψυκτικά, νερά, σουβλάκια κτλ. Δεν υπάρχει λόγοςνα μετακομίσετε τίποτα.(Εξάλλου δεν επιτρέπεται).

Κατά την διάρκεια του φεστιβάλ θα πραγματοποιείται συλλογή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης από το αυτό-οργανωμένο Κοινωνικό Παντοπωλείο Πολιτών Άργους. Ελπίζουμε στην συνεισφορά όσωνέχουν την δυνατότητα.

Τιμές Εισιτηρίων: Σάββατο 4/08 προπώληση: 13€ (τα πρώτα 1000 εισιτήρια), γενική είσοδος: 15€, Κυριακή 5/08 προπώληση 10€ (τα πρώτα 750 εισιτήρια), γενική είσοδος 12€, εισιτήρια διημέρου 20€ ( Μόνο σε Αθήνα, Ναύπλιο, Άργος)

Εργοστάσιο Πελαργός, Νέα Κίος

Σχόλια