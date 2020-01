Leon of Athens Live @ Six D.O.G.S.!

O Leon of Athens, ολοκληρώνει την μεγάλη ευρωπαϊκή του περιοδεία, στην Αθήνα με δύο ανατρεπτικές συναυλίες στις 17 & 24 Ιανουαρίου στο six d.o.g.s.!

Λίγο μετά την επίσημη κυκλοφορία του πρώτου του ελληνόφωνου single «ΑΝΕΜΟΣ» σε συνεργασία με την Katerine Duska, ο Leon of Athens ανεβαίνει στη σκηνή του six d.o.g.s. τις δύο τελευταίες Παρασκευές του Ιανουαρίου και μας παρουσιάζει τη νέα του δουλειά live. Κλείνοντας μια χρονιά γεμάτη από tours, βραβεύσεις και lives στο εξωτερικό, ο Leon of Athens, συνεχίζει την δυναμική του πορεία και το 2020 με την συμμετοχή του στα Shaky Knees και SXSW festivals να έχει ανακοινωθεί ήδη. Το setlist των δύο συναυλιών στην Αθήνα, περιλαμβάνει γνωστές του κυκλοφορίες, αγαπημένες διασκευές μέσα από την ιδιαίτερη ερμηνεία του αλλά και φρέσκα ακυκλοφόρητα κομμάτια από το 3ο προσωπικό του album που αναμένεται μέσα στο 2020.

Παρασκευές 17 και 24 Ιανουαρίου, συναντιόμαστε στο six d.o.g.s. σε δύο live με ένταση, χορό και δυναμικό ήχο, συνδιασμένα δεξιοτεχνικά από την μπάντα του Leon of Athens ενω στη σκηνή θα ανέβουν και special guests έκπληξη. Opening από τους εξαιρετικούς post punk – synth pop αθηναίους St.Guilt!

Opening: St.Guilt

Παρασκευές 17 & 24 Ιανουαρίου 2020

Εισιτήρια:

Προπώληση: 7€

Ταμείο: 10€

Πόρτες: 21.00

Ώρα Έναρξης: 21.30

Six D.O.G.S.

