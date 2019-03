«Με Αγάπη, Σάιμον» (Love, Simon)

Από 7 Ιουνίου στους κινηματογράφους

Μια τρυφερή και θαρραλέα ιστορία ενηλικίωσης, που έρχεται για να μας εμψυχώσει να είμαστε ο εαυτός μας και τίποτα λιγότερο.

Όλοι αξίζουν μια μεγάλη ιστορία αγάπης. Για τον 17χρονο Σάιμον Σπάιερ όμως τα πράγματα είναι λίγο περισσότερο πολύπλοκα: Ακόμα δεν έχει πει στους γονείς ή στους φίλους του πως είναι ομοφυλόφιλος και δεν έχει ιδέα για την πραγματική ταυτότητα του ανώνυμου συμμαθητή του που έχει ερωτευτεί μέσω διαδικτύου. Η προσπάθεια να λύσει αμφότερα τα προβλήματα αποβαίνει αστεία, τρομακτική και του αλλάζει μια για πάντα τη ζωή. Σκηνοθετημένο από τον Γκρεγκ Μπερλάντι (Νεανικές Ανησυχίες, Brothers & Sisters), σε σενάριο του Άιζακ Άπτεϊκερ και της Ελίζαμπεθ Μπέργκερ (This is Us) και βασισμένο στο διεθνώς αναγνωρισμένο βιβλίο της Μπέκι Αλμπερτάλι, το «Με Αγάπη, Σάιμον» είναι μια αστεία, ειλικρινής ιστορία ενηλικίωσης για το ταξίδι τού να βρεις τον εαυτό σου και να ερωτευτείς.

