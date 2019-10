«Μη Χαμηλώνεις το Βλέμμα» (Werk ohne Autor)

10 Οκτωβρίου στους κινηματογράφους από τη Feelgood

Ο βραβευμένος με Όσκαρ για τις «Ζωές των Άλλων», Florian Henckel von Donnersmarck, εμπνέεται από αληθινά γεγονότα που διατρέχουν τρεις δεκαετίες γερμανικής ιστορίας και παρουσιάζει μία συναρπαστική ταινία που ρίχνει φως στην τρέλα και την τραγωδία του 20ου αιώνα μέσα από τη μοίρα τριών ανθρώπων.

Στην καθηλωτική αυτή ιστορία πρωταγωνιστούν οι Tom Schilling (Oh Boy), Sebastian Koch (The Lives of Others) και Paula Beer (Frantz), συνθέτοντας μία τραγική οικογενειακή ιστορία, που γοητεύει με την αγωνία και τιμά την απελευθερωτική δύναμη της τέχνης. Μία κινηματογραφική εμπειρία που αιχμαλωτίζει τον θεατή και τον συγκινεί, εμπνευσμένη από τη ζωή και το έργο του σπουδαίου Γερμανού καλλιτέχνη Gerhard Richter.

Ο νεαρός φοιτητής καλών τεχνών Kurt (Tom Schilling) ερωτεύεται την Ellie (Paula Beer) μια συμφοιτήτρια του. Ο πατέρας της, ο Καθηγητής Seeband (Sebastian Koch), ένας διάσημος γιατρός, απορρίπτει την επιλογή της κόρης του και ορκίζεται να καταστρέψει τη σχέση τους. Αυτό που δεν ξέρει κανείς είναι ότι οι ζωές τους είναι ήδη συνδεδεμένες με ένα σκοτεινό οικογενειακό μυστικό.

Διάρκεια 188’

Σκηνοθεσία/Σενάριο: Florian Henckel von Donnersmarck

Παίζουν: Tom Schilling, Sebastian Koch, Paula Beer, Oliver Masucci, Saskia Rosendahl, Ina Weisse, Hanno Koffler, Joerg Schuettauf, Jeannette Hain, Lars Eidinger

Μουσική: Max Richter

