«Μια νύχτα μαγική»

Από τις 30 Ιουλίου στους κινηματογράφους

Η One from the Heart παρουσιάζει τη νέα ταινία του Κριστόφ Ονορέ Μια Νύχτα Μαγική (Chambre 212 – On a Magical Night). Η ταινία προβλήθηκε σε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών στο επίσημο τμήμα Un Certain Regard όπου η πρωταγωνίστρια Κιάρα Μαστρογιάνι κέρδισε το Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας. Ήταν επίσης υποψήφια για το Βραβείο César Γυναικείας Ερμηνείας. Μαζί της συναντάμε στο ρόλο του συζύγου τον χαρισματικό Μπενζαμέν Μπιολέ (που στο παρελθόν υπήρξε και στην πραγματικότητα σύζυγός της!), έναν από τους πιο δημοφιλείς Γάλλους τραγουδοποιούς που πρόσφατα απολαύαμε σε έναν ρόλο κλειδί στη σειρά The Eddy του Ντάμιεν Σαζέλ. Την πρωταγωνιστική τετράδα συμπληρώνουν ο σταθερά ανερχόμενος Βενσάν Λακόστ και η Καμίγ Κοτέν.

Η ταινία μετά τις Κάννες προβλήθηκε στα Φεστιβάλ Λονδίνου, Μπουσάν στη Νότια Κορέα, στο Σικάγο, αλλά και στο πρόσφατο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

Μετά από 20 χρόνια γάμου, η Μαρία αποφασίζει να αφήσει τη συζυγική στέγη. Μια νύχτα πηγαίνει στο δωμάτιο 212, στο ξενοδοχείο απέναντι από το σπίτι της. Από εκεί, η Μαρία έχει πανοραμική θέα του διαμερίσματος της, του συζύγου της, του γάμου της. Αναρωτιέται αν πήρε τη σωστή απόφαση. Πολλοί από τους ανθρώπους της ζωής της έχουν άποψη για αυτό το θέμα και σχεδιάζουν να της την πουν.

Ο σπουδαίος Κριστόφ Ονορέ υπογράφει ένα ονειρικό, κινηματογραφικά απρόβλεπτο, άλλοτε ξεκαρδιστικά κωμικό και άλλοτε βαθιά ρομαντικό απολογισμό ενός έρωτα, ενός ζευγαριού, μιας ολόκληρης ζωής, γεμάτο συγκινητικά κλεισίματα του ματιού στο ίδιο το σινεμά και με ένα αληθινά αξέχαστο soundtrack που θα σας κάνει να βγείτε από την αίθουσα τραγουδώντας.

