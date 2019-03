Μικρό αφιέρωμα στη Σου Φρίντριχ

Την Κυριακή 17 Ιουνίου, στις 9 μμ., στον θερινό κινηματογράφο «Λαϊς», η Ταινιοθήκη της Ελλάδος θα προβάλλει δύο ταινίες της αμερικανίδας σκηνοθέτριας Σου Φρίντριχ (Su Friedrich): το Sink or Swim (1990) και το I Cannot Tell You How I Feel (2016).

Η σκηνοθέτρια θα προλογίσει την προβολή και θα απαντήσει σε ερωτήσεις του κοινού στο q&a που θα ακολουθήσει μετά το τέλος των δυο ταινιών.

Aπό τις πρωτοπόρους του πειραματικού φεμινιστικού και lesbian κινηματογράφου, η Σου Φρίντριχ είναι διεθνώς γνωστή για την επαναστατική φόρμα της καθώς χρησιμοποιεί αρχειακό υλικό για να δημιουργήσει τo δικό της έργο, που κινείται μεταξύ μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ, συχνά ενσωματώνοντας αυτοβιογραφικά στοιχεία.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών στου Πανεπιστημίου Πρίνστον (Seeger Center for Hellenic Studies at Princeton University) και του Αθηναϊκού Κέντρου Ερευνών και Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πρίνστον (Princeton Athens Center for Research and Hellenic Studies).

H Σου Φρίντριχ γεννήθηκε το 1954 στο Κονέκτικατ και διδάσκει film και video production στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον.

Από το 1978 έχει σκηνοθετήσει 24 ταινίες και βίντεο. Το έργο της έχει παρουσιαστεί σε 18 ρετροσπεκτίβες που διοργάνωσαν κορυφαία μουσεία και φεστιβάλ κινηματογράφου, μεταξύ των οποίων και το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης το 2007. Οι ταινίες της έχουν προβληθεί σε κινηματογραφικά φεστιβάλ, πανεπιστήμια και κέντρα πολιτισμού, έχουν αποτελέσει αντικείμενο μελέτης και πολυάριθμων δημοσιεύσεων, κι έχουν αποσπάσει πλήθος βραβείων, όπως το Grand Prix για το Sink or Swim στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Μελβούρνης. Η συλλογή ταινιών της σε DVD διανέμεται από την Outcast Films.

Μεταξύ των ταινιών της συγκαταλέγονται τα: I Cannot Tell You How I Feel, Gut Renovation, From the Ground Up, Seeing Red, The Odds of Recovery, Hide and Seek, Sink or Swim, Damned If You Don’t, The Ties That Bind, and Gently Down the Stream.

Η Σου Φρίντριχ είναι η σεναριογράφος, διευθύντρια φωτογραφίας, μοντέζ και σκηνοθέτρια όλων των ταινιών της (με την εξαίρεση του Hide and Seek). Έχει λάβει υποτροφίες από τα Ιδρύματα Γκούγκενχάιμ και Ρόκφελερ και άλλους φορείς.

Οι ταινίες που θα δούμε:

*Στο μαυρόασπρο Sink or Swim (1990), μέσα από 26 μικρές ιστορίες, ένα κορίτσι περιγράφει τα γεγονότα της παιδικής του ηλικίας που διαμόρφωσαν τις ιδέες του γύρω από την πατρότητα, τις οικογενειακές σχέσεις, την δουλειά και το παιχνίδι. Μέσα από τις ιστορίες αυτές προκύπτει το διπλό πορτρέτο ενός πατέρα που νοιαζόταν περισσότερο για την καριέρα του παρά για την οικογένειά του, και μιας κόρης που επηρεαζόταν βαθιά από την συμπεριφορά του αυτή.

Το 2015 το Sink or Swim προστέθηκε στο National Film Registry της Βιβλιοθήκης του Κονγκρέσου. Κάθε χρόνο, το ΝFR επιλέγει 25 ταινίες αντιπροσωπευτικές της Αμερικανικής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς οι οποίες θεωρούνται σημαντικής ιστορικής και αισθητικής αξίας.

*Στην διάρκειας 42 λεπτών πιο πρόσφατη ταινία της I cannot tell you how I feel (2016) η Σου Φρίντριχ στρέφει και πάλι την κάμερά της στο πεδίο μάχης της οικογένειας –που συνεχίζει να την απασχολεί. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο συναντάμε την μητέρα της, Lore Friedrich, η οποία είχε πρωταγωνιστήσει και στο The Ties That Bind (1984), μια ταινία γύρω από το τι σημαίνει να μεγαλώνεις στην Γερμανία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι το πορτρέτο μιας 94χρονης ηλικιωμένης γυναίκας η οποία αντιδρά δυναμικά στην ιδέα να αφήσει το σπίτι της στο Σικάγο και να μεταφερθεί σε ένα ίδρυμα «ανεξάρτητης διαβίωσης» στη Νέα Υόρκη. Η ίδια η Φρίντριχ και τα δύο αδέρφια της συμπληρώνουν το καστ καλοπιάνοντας, καθησυχάζοντάς αλλά και φρικάροντας με την μαμά τους! Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στην Viennale το 2016.

Ταινιοθήκη της Ελλάδος, ερά Οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136, Κεραμεικός, τηλ. 210 3609695, 210 3612046

Σχόλια