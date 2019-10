Μινέρβα + Pissed-Off Kid Live @ six d.o.g.s!

Το garage rock των Μινέρβα συναντά το weird rock των Pissed-Off Kid σε έναδυνατό season opening live την Παρασκευή 18 Οκτώβρη.

Αν νιώθεις αγανάκτηση και νεύρα, τότε το stage του six dogs είναι το place to be!

Οι Μινέρβα είναι ένα garage/lo–fi quartet που ήρθε στο φως του ήλιου στα τέλη του 2017, με καταγωγή την τροπική Κόρινθο και headquarters την Αθήνα. Τρεις φίλοι (George, Dennis and Jim) βρέθηκαν στο λάθος μέρος, τη λάθος στιγμή με κοινό έδαφος την garage μουσική και όχι μόνο. Λίγους μήνες μετά η μπάντα αποφάσισε να μεγαλώσει το ηχητικό της φάσμα και έτσι άλλο ένα μέλος προστέθηκε στην οικογένεια (Spilios). Ύστερα από τα πρώτα live σε Αθήνα και επαρχία πλάι σε δυνατά ονόματα της εγχώριας underground σκηνής (The Cave Children, The Steams, The Noise Figures, Whereswilder, Bazooka) και με άφθονη ενέργεια να τρέχει από τα μπατζάκια, το σχήμα κυκλοφόρησε του πρώτο self–titled EP (Βέλβετ/Mama Shoe) σε digital μορφή τον Σεπτέμβριο του 2018. Ο χειμώνας του 2019 μετά από αρκετά χιλιόμετρα στην ελληνική επαρχία (Κόρινθος, Αίγιο, Πάτρα, Καλαμάτα, Λεωνίδιο, Σπάρτη, Ηράκλειο Κρήτης, Σάμος) και παρουσία σε κάποια από τα μεγαλύτερα καλοκαιρινά festival (Ζiria Festival, Under The Sun Festival) θα βρει την τετράδα με το πρώτο full length album στα χέρια της, σε digital και φυσική μορφή. Aν υπήρχαν τρεις λέξεις που να χαρακτήριζαν τους Μινέρβα αυτές θα ήταν: Μουστάκι, Γκαράζ και Μεράκι!

Οι Pissed–Off Kid είναι ένα Weird Rock trio με βάση την Αθήνα. Πήραν το όνομα τους από τον, για κάποιους ήρωα, για άλλους εξτρεμιστή και για τρίτους μάρτυρα της Τρίτης Διαστημικής Εποχής, Pissed–Off Kid. Σκοπός του συγκροτήματος είναι η ανάλυση των συνθηκών υπό τις οποίες ένα τέτοιο άτομο ήρθε στην Ύπαρξη, και αν είναι δυνατόν, η δημιουργία κάτι Όμορφου μέσα από τη διαδικασία αυτή. Ανυπομονησία, Οργή, Θαυμασμός. Long Live the Kid.

Παρασκευή 18 Οκτωβρίου

Ώρα Έναρξης: 21.00

Είσοδος: 6 Ευρώ

six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, τηλ. 210 3210510

