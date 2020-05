«Να μιλάτε με αγνώστους»

της Kio Stark από την Key Books

Ένας καινούργιος τρόπος να αγαπήσετε τον κόσμο γύρω σας!

O σύγχρονος κόσμος γίνεται όλο και πιο απαιτητικός, κι εμείς κινούμαστε σ’ αυτόν βιαστικοί και συχνά αφηρημένοι. Κάπου μέσα στους ασφυκτικούς ρυθμούς της καθημερινότητας, κρύβεται ένας θησαυρός που μπορεί να μας αλλάξει όχι μόνο τη διάθεση, αλλά και ολόκληρη τη ζωή. Οι συνομιλίες με αγνώστους αποτελούν μία μοναδική ευκαιρία να δούμε τόσο τους γύρω μας όσο και τον ίδιο τον εαυτό μας διαφορετικά. Η συγγραφέας Kio Stark μιλάει για την αναπάντεχη ευχαρίστηση που μπορεί να μας προσφέρει η συζήτηση με κάποιον που δεν γνωρίζουμε. Χρησιμοποιώντας γλώσσα απλή και παραδείγματα από την καθημερινότητα, το Να μιλάτε με αγνώστους φωτίζει τις προοπτικές που ανοίγονται όταν πιάνουμε κουβέντα σε κάποιον άγνωστο, είτε πρόκειται για έναν σύντομο διάλογο στο ταμείο ενός καταστήματος είτε για μια εκ βαθέων συζήτηση σε ένα πάρτι.

Μέσα από την έρευνα της Stark αποδεικνύεται ότι τα κέρδη μίας συνομιλίας με κάποιον άγνωστο είναι πολλά: ερχόμαστε σε επαφή με νέες απόψεις, γνωρίζουμε διαφορετικές κουλτούρες, ενώ επίσης ανακαλύπτουμε πτυχές του εαυτού μας που ενδεχομένως αγνοούσαμε και μας δίνεται η ευκαιρία να εκφράσουμε μύχιες σκέψεις μας δίχως να ανησυχούμε μήπως κριθούμε από τον συνομιλητή μας.

Η Stark αποκαλύπτει τις υποσυνείδητες διεργασίες μέσω των οποίων αποφασίζουμε ποιους να χαιρετίσουμε και ποιους να εμπιστευτούμε, καθώς και τους άγραφους νόμους, βάσει των οποίων λειτουργούν τέτοιες συναντήσεις. Και όχι μόνο αυτό: Το Να μιλάτε σε αγνώστους μάς μαθαίνει πώς να μιλάμε με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε, μέσα από σύντομα παραδείγματα, που μπορούν να λειτουργήσουν ταυτόχρονα ως ασκήσεις και ως πυξίδα στον χάρτη των τυχαίων συζητήσεων.

«Σ’ αυτό το βιβλίο αποτυπώνεται ο τρόπος με τον οποίο μιλάμε, κοιτάμε, ακούμε και νιώθουμε τον κόσμο γύρω μας. Θέλω να σας δείξω πόσο υπέροχες και ουσιαστικές μπορούν να γίνουν οι στιγμιαίες συναντήσεις μας. Θέλω να σας κάνω να κατανοήσετε βαθύτερα και να αντιληφθείτε καλύτερα τους ανθρώπους που σας είναι άγνωστοι. Θέλω να δείτε τους αόρατους μηχανισμούς και τα κρυμμένα νοήματα στις φευγαλέες επαφές σας. Θέλω να σας δείξω έναν καινούργιο τρόπο για να αγαπήσετε τον κόσμο γύρω σας.»

— Kio Stark

Μετάφραση: Ιλάειρα Διονυσοπούλου

ISBN: 978-618-5265-22-9

Σελίδες: 144

Η Kio Stark έχει γράψει το μυθιστόρημα Follow me down και το εγχειρίδιο Don’t go back to school. Ζει στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης και της αρέσει να μιλάει με αγνώστους.

Σχόλια