Νέα συλλογή LEGO NINJAGO trading cards από τις Εκδόσεις Compupress!

Το ταξίδι στον κόσμο του Νιντζάγκο συνεχίζεται με τη νέα γενιά συλλεκτικών καρτών LEGO® NINJAGO®

Το παιχνίδι και η περιπέτεια επιστρέφουν. Οι συλλεκτικές κάρτες LEGO® NINJAGO® είναι και πάλι εδώ με τη νέα γενιά LEGO® NINJAGO® trading cards, συνεχίζοντας το επιτυχημένο ντεμπούτο τους στη χώρα μας που αγκάλιασαν μικροί και μεγάλοι.

Η νέα συλλογή συλλεκτικών καρτών μιλάει ελληνικά και περιλαμβάνει Starter Pack, Multi και Ultra Pack, τη νέα σειρά Blister και ένα LEGO® NINJAGO® μεταλλικό Box που θα είναι διαθέσιμο από τον Απρίλιο του 2021.

Το Starter Pack είναι το καλύτερο ξεκίνημα για τους φίλους του Κόουλ, του Τζέι, του Κάι και του Ζέιν, αλλά και των Σενσέι Γου και Άρχοντα Γκάρμαντον. Περιλαμβάνει ένα άλμπουμ για 300 κάρτες, αρένα για 2 παίκτες, οδηγίες και κανόνες στα ελληνικά, αφίσα με όλες τις διαθέσιμες κάρτες, φακελάκι 5 καρτών και δώρο μια χρυσή συλλεκτική κάρτα.

Οι ολοκαίνουργιες συλλεκτικές κάρτες υποστηρίζονται από το Blister Pack που περιλαμβάνει 5 φακελάκια των 5 καρτών και δώρο μια χρυσή συλλεκτική κάρτα, αλλά και από τις Multi & Ultra Pack συσκευασίες που περιλαμβάνουν 5 φακελάκια των 5 καρτών και δώρο μια χρυσή συλλεκτική κάρτα διαφορετική σε κάθε πακέτο!

Οι νέες περιπέτειες των νίντζα πολεμιστών μέσα από τη δεύτερη σειρά των LEGO® NINJAGO® trading cards είναι επίσης διαθέσιμες και σε μονά φακελάκια που περιλαμβάνουν 5 κάρτες.

Τον Απρίλιο η δεύτερη σειρά LEGO® NINJAGO® θα ολοκληρωθεί με την κυκλοφορία νέων, μεταλλικών κουτιών που θα είναι διαθέσιμα σε αλυσίδες και καταστήματα παιχνιδιών. Οι φανς των νίντζα πολεμιστών μπορούν να μαθαίνουν όλα τα νέα για τον κόσμο του Νιντζάγκο μέσα από την ελληνική έκδοση του περιοδικού LEGO® NINJAGO®.

LEGO® NINJAGO® trading cards – Σειρά 2

Για Ηλικίες 8-12

STARTER PACK – Τιμή: 8,90 €

BLISTER PACK – Τιμή: 4,90 €

MULTI PACK – Τιμή: 4,90 €

ULTRA PACK – Τιμή: 4,90 €

Κυκλοφορούν σε περίπτερα, μίνι μάρκετ και καταστήματα παιχνιδιών.

LEGO, the LEGO logo, the Brick and Knob configurations, the Minifigure and NINJAGO are trademarks of the LEGO Group. ©2021 The LEGO Group.

Σχόλια