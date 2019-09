Νύχτες Κλασικής Μουσικής στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη!

Από τις 18 έως και τις 21 Σεπτεμβρίου το Ίδρυμα Schwarz, η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα και το Curtis on Tour, the Nina von Maltzahn Global Touring Initiative, ενώνουν για πέμπτη συνεχή χρονιά τις δυνάμεις τους και παρουσιάζουν τις «Νύχτες Κλασικής Μουσικής στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη».

Ένα ξεχωριστό φεστιβάλ υψηλού επιπέδου, το οποίο πλέον αποτελεί θεσμό στην πόλη κάθε φθινόπωρο, γίνεται το σημείο σύζευξης της διαπολιτιστικής κουλτούρας την οποία πρεσβεύει το Ίδρυμα Schwarz, της παράδοσης και της ιστορίας που αντιπροσωπεύει η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη και του κύρους που φέρει η υπογραφή του Ινστιτούτου Μουσικής Curtis (Curtis Institute).

«Μία από τις καλύτερες Ακαδημίες του κόσμου» σύμφωνα με το ΒΒC Culture, το Curtis Institute of Music συνδυάζει την παράδοση και την καινοτομία, εκπαιδεύοντας εξαιρετικά ταλαντούχους νέους μουσικούς ως «καλλιτέχνες-πολίτες», οι οποίοι συνδέονται και αλληλεπιδρούν με την τοπική και παγκόσμια κοινότητα μέσω της μουσικής δημιουργίας.

Και φέτος, σημαντικοί μουσικοί του Curtis Institute of Music δημιουργούν στη σκηνή του Cotsen Hall (το αμφιθέατρο της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα) ένα ατμοσφαιρικό soundtrack με αριστουργήματα της παγκόσμιας μουσικής ιστορίας.

Νύχτες Κλασικής Μουσικής στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη. Από τις 18 έως τις 21 Σεπτεμβρίου στη «ζεστή» αίθουσα Cotsen Hall, υπό την αιγίδα της Αμερικάνικης Πρεσβείας.

Τέσσερις φθινοπωρινές νύχτες γεμάτες μουσική. Τέσσερις νύχτες με κορυφαίες μελωδίες διαχρονικών συνθέσεων. Τέσσερις παραστάσεις που πιστοποιούν τη διαχρονικότητα της κλασικής μουσικής, ανεβάζοντας τον πήχη των προσδοκιών του αθηναϊκού φιλόμουσου κοινού.

Ακολουθεί το πρόγραμμα των εκδηλώσεων:

Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου, 20:30

Piano Recital

Janice Carissa, piano

Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου, 20:30

Vocal Recital

Elizabeth Reiter, soprano

Dennis Chmelensky, baritone

Mikael Eliasen, piano

Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου, 20:30

Instrumental Chamber Music

Pamela Frank, violin

Chase Park, cello

Janice Carissa, piano

Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου, 20:30

Farewell Concert, Mixed Chamber Music

Elizabeth Reiter, soprano

Dennis Chmelensky, baritone

Pamela Frank, violin

Chase Park, cello

Janice Carissa, piano

Mikael Eliasen, piano

*Υπάρχει το ενδεχόμενο να υπάρξουν τροποποιήσεις στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων.

Λίγα λόγια για τους τρεις φορείς που διοργανώνουν το φεστιβάλ

και την πρωτοβουλία Curtis on Tour

H Γεννάδειος Βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα είναι ένα φημισμένο επιστημονικό κέντρο μελέτης του Ελληνισμού που περιέχει περισσότερα από 140.000 σπάνια βιβλία, αρχεία, χειρόγραφα και ερευνητικό υλικό που φωτίζουν όλες τις περιόδους της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού. Η Βιβλιοθήκη διοργανώνει επιστημονικές διαλέξεις, σεμινάρια, συμπόσια, εκθέσεις, πραγματοποιεί δημοσιεύσεις και επιδιώκει να ανοιχτεί προς το ευρύτερο κοινό, προκειμένου να αναδείξει τη σημασία της ελληνικής κουλτούρας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού. Από τον Αύγουστο του 2015, η Γεννάδειος σε συνεργασία με το Ίδρυμα Schwarz φιλοξενεί το φεστιβάλ ΝΥΧΤΕΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, στο οποίο συμμετέχουν καλλιτέχνες του διάσημου Μουσικού Ινστιτούτου Curtis που ζωντανεύουν το πολιτιστικό τοπίο της πόλης στις αρχές του φθινοπώρου.

Το Eλληνογερμανικό Πολιτιστικό Κοινωφελές Ίδρυμα Schwarz (Schwarz Foundation) είναι ένας οργανισμός με βασικό λειτουργικό του στόχο την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου. Οι αλλαγές που συντελούνται στην Ευρώπη συνεχίζονται και απαιτούν αλλαγή σκέψης και φιλοσοφίας ζωής. Αφορμή για την ίδρυση του Ιδρύματος αποτέλεσε η αναγκαιότητα έμπρακτης συνδρομής σε αυτή τη διαδικασία αλλαγής σκέψης. Μέσω των προγραμμάτων του, το Ίδρυμα Schwarz επιθυμεί να ενθαρρύνει και να στηρίξει το διαπολιτισμικό διάλογο μεταξύ ανθρώπων που δραστηριοποιούνται ενεργά στη δημιουργία μιας νέας Ευρώπης. Εδώ και δέκα χρόνια, στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος βρίσκεται το πεδίο του Πολιτισμού. Ο διάλογος μέσω της Τέχνης και της Μουσικής επιτρέπει την αποδοχή και την αντανάκλαση απέναντι στο «ξένο», στο διαφορετικό. To Ίδρυμα Schwarz είναι γνωστό στη χώρα μας για τη φιλοξενία νέων, ταλαντούχων, διεθνών καλλιτεχνών στο ακριτικό νησί της Σάμου, σε μια καλλιτεχνική συνύπαρξη που έχει ως στόχο να συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των λαών μέσω της Τέχνης. Μια πλατφόρμα δημιουργικής εργασίας, ανταλλαγής πολιτιστικών απόψεων αλλά και μουσικών διαλόγων που ζωντανεύει κάθε χρόνο στη Σάμο, σε κομβικό σημείο μεταξύ Ευρώπης και Ασίας. Έχοντας παρουσιάσει δέκα κατά σειρά μουσικά φεστιβάλ στο Αρχαίο Θέατρο του Πυθαγορείου (Samos Young Artists Festival) από το 2010 μέχρι σήμερα, οκτώ εκθέσεις καλλιτεχνών διεθνούς φήμης (Harun Farocki /2012, Slavs and Tatars / 2013, Nevin Aladağ /2014, Αleksandra Domanovic/2015, A World Not Ours/επιμέλεια Κ. Γρέγου/2016, Summer of Love/επιμέλεια Κ. Γρέγου/2017, Ανατομία της Πολιτικής Μελαγχολίας/επιμέλεια Κ. Γρέγου/2018, 13,700,000km^3/επιμέλεια Κ. Γρέγου/2019 η οποία παρουσιάζεται από τις 3 Αυγούστου 2019 στο Art Space Pythagorion και θα συνεχιστεί ως τις 30 Σεπτεμβρίου. Το Ίδρυμα Schwarz συνεχίζει για δέκατη χρονιά το έργο του με τη διοργάνωση ξεχωριστών πολιτιστικών εκδηλώσεων, επεκτείνοντας το έργο του πέρα από το νησί της Σάμου, για πέμπτη φορά, και στην πόλη της Αθήνας.

«Μία από τις καλύτερες ακαδημίες μουσικής στον κόσμο» (BBC Culture), το Ινστιτούτο Curtis συνδέει την παράδοση με την καινοτομία, εκπαιδεύοντας ιδιαίτερα χαρισματικούς νέους μουσικούς ως καλλιτέχνες-πολίτες, οι οποίοι ασχολούνται με την τοπική και την παγκόσμια κοινότητα μέσω μιας μουσικής δημιουργίας υψηλού επιπέδου. Κάθε χρόνο προσφέρεται σε 175 σπουδαστές μία -χωρίς δίδακτρα- μαθησιακή κουλτούρα με κέντρο την έμπνευση. Σε αυτό το ξεχωριστό περιβάλλον, τροφοδοτούνται από ένα εμπνευσμένο διδακτικό προσωπικό και ένα πρόγραμμα σπουδών που βασίζεται στην προσέγγιση του Ινστιτούτου «μάθηση στην πράξη», προσφέροντας περισσότερες από 200 συναυλίες κάθε χρόνο στη Φιλαδέλφεια, καθώς και παραστάσεις σε όλο τον κόσμο μέσω του προγράμματος Curtis on Tour. Το Curtis προσεγγίζει τα ακροατήρια ανά τον κόσμο μέσω του Curtis Performs (Curtis.edu/CurtisPerforms), την αποκλειστική ιστοσελίδα του όπου αναρτούνται βίντεο παραστάσεων. Online μουσικά τμήματα και καλοκαιρινά προγράμματα προσφέρουν στους δια βίου σπουδαστές επιπλέον τρόπους να ακούν, να εξερευνούν και να μαθαίνουν. Οι σπουδαστές ωφελούνται από τις δυνατότητες που παρέχει ο 21ος αιώνας, μέσω προγραμμάτων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που προσφέρουν στην κοινωνία πρόσβαση στις τέχνες και τη μόρφωση. Οι εξαιρετικοί νέοι μουσικοί του Curtis αποφοιτώντας εντάσσονται στην ομάδα των 4.000 αποφοίτων, που έχουν ήδη δημιουργήσει τη δική τους μουσική ιστορία δίνοντας παραστάσεις σε όλο τον κόσμο. Ως μουσικοί ηγέτες, επηρεάζουν έντονα την παγκόσμια μουσική σκηνή και τις κοινότητες των μουσικών. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το Curtis.edu.

CURTIS ON TOUR

Το Curtis on Tour είναι η παγκόσμια περιοδεία του Ινστιτούτου Μουσικής Curtis, σε πρωτοβουλία της Nina von Maltzahn. Η υλοποίηση της φιλοσοφίας «μαθαίνω παίζοντας» προσφέρει στους σπουδαστές μια ρεαλιστική, επαγγελματική εμπειρία περιοδείας πλάι σε γνωστούς αποφοίτους και καθηγητές. Εκτός από τις παραστάσεις, οι μουσικοί συχνά προσφέρουν master classes, διαδραστικά προγράμματα, καθώς και άλλες δραστηριότητες στις πόλεις που επισκέπτονται στη διάρκεια της περιοδείας τους. Το Curtis on Tour επιμελείται, επίσης, τη διοργάνωση σόλο εμφανίσεων σπουδαστών και αποφοίτων του Ινστιτούτου με επαγγελματικές ορχήστρες και ρεσιτάλ. Από το 2008, όταν καθιερώθηκε το πρόγραμμα, σπουδαστές, καθηγητές και απόφοιτοι έχουν δώσει περισσότερες από 300 συναυλίες σε χώρες της Ευρώπης, της Ασίας, της Βόρειας και Νότιας Αμερικής.

Νύχτες Κλασικής Μουσικής στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη

4 συναυλίες

18, 19, 20 & 21 Σεπτεμβρίου 2019

Cotsen Hall, Αναπήρων Πολέμου 9, Κολωνάκι, τηλ.: 210-72.10.536 (εσ. 301) | www.gennadius.gr

Είσοδος ελεύθερη με δελτίο εισόδου μία ώρα πριν την έναρξη κάθε συναυλίας

Υπό την αιγίδα της Αμερικάνικης Πρεσβείας

