«Ντεμέλζα»

του Winston Graham από τις εκδόσεις Anubis

Στην Κορνουάλη του 18ου αιώνα, η Ντεμέλζα παρασύρει τους αναγνώστες σε μια από τις μεγαλύτερες ιστορίες αγάπης όλων των εποχών.

Η Ντεμέλζα Καρν, κόρη ενός εξαθλιωμένου μεταλλωρύχου, η οποία σώθηκε από τον όχλο σε κάποιο πανηγύρι, είναι πλέον σύζυγος του Ρος Πόλνταρκ. Όμως, απρόοπτα γεγονότα θέτουν σε δοκιμασία το γάμο και την αγάπη τους…

Οι προσπάθειες της Ντεμέλζα να προσαρμοστεί στους τρόπους της αριστοκρατίας -και του συζύγου της- της προκαλούν σύγχυση και πόνο, παρά τη χαρά της γέννησης του πρώτου τους παιδιού. Στο μεταξύ, ο Ρος ξεκινά έναν πικρό αγώνα για τα δικαιώματα των κοινοτήτων των μεταλλωρύχων, φυτεύοντας τους σπόρους της διχόνοιας ανάμεσα σε εκείνον και τον πανίσχυρο Τζορτζ Γουορλέγκαν. Θα καταφέρει η Ντεμέλζα να γεφυρώσει τις διαφορές, προτού καταστρέψουν τις πιθανότητές τους στην ευτυχία;

Το δεύτερο μέρος της δημοφιλούς σειράς βιβλίων για την Κορνουάλη του 18ου αιώνα, που ενέπνευσε την κορυφαία σειρά του BBC και έγινε τηλεοπτικό φαινόμενο!

Συγγραφέας: Winston Graham

Μετάφραση: Σταυρούλα Δαργωνάκη

Τίτλος Πρωτοτύπου: Demelza

Σειρά: Poldark, Βιβλίο 2

Κατηγορία: Ιστορικό μυθιστόρημα, μεταφρασμένη λογοτεχνία

ISBN: 978-960-623-334-0

Σελίδες: 552

Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία

Από τις Εκδόσεις Anubis κυκλοφορεί το πρώτο βιβλίο της σειράς, με τίτλο «Ρος Πόλνταρκ», σε μετάφραση της Σταυρούλας Δαργωνάκη.

Ο Βρετανός Winston Graham είναι συγγραφέας σαράντα μυθιστορημάτων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται το The Walking Stick, το Angell, Pearl and Little God, καθώς και τα Stephanie και Tremor. Τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί ευρέως και η δημοφιλής σειρά βιβλίων Poldark έχει μεταφερθεί στην τηλεόραση και προβάλλεται σε είκοσι τέσσερις χώρες. Το όγδοο βιβλίο της σειράς Poldark, με τίτλο The Stranger from the Sea, έχει γίνει ταινία, ενώ η τηλεοπτική σειρά πέντε επεισοδίων βασισμένη σε ένα από τα πρώτα του μυθιστορήματα με τίτλο The Forgotten Story έχει κερδίσει ασημένιο μετάλλιο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης. Έξι από τα βιβλία του έχουν μεταφερθεί στον κινηματογράφο, με πιο αξιοσημείωτο το Marnie σε σκηνοθεσία Alfred Hitchcock. Ο Winston Graham υπήρξε μέλος της Βασιλικής Εταιρείας της Λογοτεχνίας και το 1983 τιμήθηκε με τη διάκριση του Αξιωματικού του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (OBE). Πέθανε τον Ιούλιο του 2003.

❖ Η σειρά βιβλίων «Poldark» του Winston Graham είναι μια σειρά ιστορικής, ρομαντικής λογοτεχνίας, με αξέχαστους χαρακτήρες και φόντο ένα πανέμορφο, νοσταλγικό πορτρέτο της Κορνουάλης.

❖ Περιλαμβάνει 12 βιβλία, τα οποία γράφτηκαν μεταξύ 1945 και 2002. Τα τέσσερα πρώτα βιβλία της σειράς κυκλοφόρησαν τις δεκαετίες του ’40 και του ’50. Έπειτα από μια μεγάλη χρονικά αποχή, το πέμπτο βιβλίο με τίτλο «The Black Moon» κυκλοφόρησε το 1973.

❖ Τα πρώτα επτά μυθιστορήματα τοποθετούνται χρονικά στον 18ο αιώνα και ολοκληρώνονται τα Χριστούγεννα του 1799. Τα υπόλοιπα πέντε ταξιδεύουν τους αναγνώστες στις αρχές του 19ου αιώνα, με πρωταγωνιστές τους απογόνους των βασικών χαρακτήρων των προηγούμενων βιβλίων.

❖ Τα 12 βιβλία της σειράς «Poldark» έχουν μέσο όρο βαθμολογίας 4,25/5 στη δημοφιλή πλατφόρμα goodreads.

❖ Σε ορισμένες εκδόσεις των βιβλίων, υπάρχει ο υπότιτλος «Μια νουβέλα για την Κορνουάλη».

❖ Η σειρά βιβλίων του Winston Graham, «Poldark», έχει μεταφερθεί δύο φορές στην τηλεόραση. Η πρώτη τηλεοπτική της μεταφορά ήταν τη δεκαετία του ’70, με πρωταγωνιστές τους Robin Ellis και Angharad Rees. Διήρκησε δύο σαιζόν με 29 επεισόδια συνολικά.

❖ Η σειρά έγινε τόσο δημοφιλής που στην ακμή της προσέλκυε περί τα 14 εκατομμύρια τηλεθεατών σε κάθε επεισόδιο. Ήταν τέτοια η επιτυχία της που οι εφημερίδες της εποχής ανέφεραν ότι πολλές εκκλησίες άλλαζαν την ώρα λειτουργίας ώστε να μη συμπίπτει με τη βραδινή μετάδοση της Κυριακής.

❖ Το 2015, στο BBC ξεκίνησε να προβάλλεται η δεύτερη τηλεοπτική προσαρμογή των βιβλίων με πρωταγωνιστές τους Aidan Turner στο ρόλο του Ρος Πόλνταρκ και Eleanor Tomlinson στο ρόλο της Ντεμέλζα.

❖ Η σειρά ξεκίνησε να προβάλλεται στις 8 Μαρτίου 2015 στο BBC 1 και στο αμερικανικό δίκτυο PBS. Oλοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2019, μετά από 5 σαιζόν και 43 επεισόδια.

❖ Το 2016 κέρδισε το Βραβείο Κοινού στα βρετανικά βραβεία BAFTA.

❖ Η σειρά «Poldark» προβλήθηκε στη χώρα μας από την ΕΡΤ2 και το ERTFLIX.

❖ Η πρώτη σαιζόν καλύπτει χρονικά τα δύο πρώτα βιβλία του Graham με τίτλους «Ross Poldark» και «Demelza».

❖ Στην αυτοβιογραφία του «Memoirs of a Private Man», ο Graham αναφέρει ότι ο χαρακτήρας της Ντεμέλζα είναι βασισμένος εν μέρει στη σύζυγό του, Τζιν.

❖ O Winston Graham γεννήθηκε στο Μάντσεστερ της Μεγάλης Βρετανίας στις 30 Ιουνίου 1908. Απεβίωσε τον Ιούλιο του 2003 σε ηλικία 95 ετών. Με περισσότερα από 40 βιβλία στο ενεργητικό του, θεωρείται ένας από τους πιο παραγωγικούς συγγραφείς του 20ού αιώνα.

❖ Έξι από τα βιβλία του έχουν μεταφερθεί στον κινηματογράφο, με πιο γνωστή την μεταφορά του μυθιστορήματος «Marnie» από τον Άλφρεντ Χίτσκοκ.

