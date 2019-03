Ο Al Di Meola στο Gazarte!

Ενώ τα τελευταία χρόνια μας έχει συνηθίσει σε solo εμφανίσεις αυτή τη φορά έρχεται με νέα «σύνθεση».

Αυτή τη φορά ο «guitar hero» Al Di Meola παρουσιάζει μέσα από το προσωπικό του πρίσμα μαζί με τους Peter Kaszas (drums, percussion) και Peo Alfonsi (guitar) το project «World Sinfonia». Ένα playlist με κορυφαίες μελωδίες σπουδαίων συνθετών όπως ο Piazzolla, o Lennon και ο McCartney. Ένα ξεσηκωτικό πρόγραμμα με κομμάτια που άλλαξαν τα μουσικά δεδομένα. Παράλληλα θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε αγαπημένα δικά του κομμάτια αλλά και ολοκαίνουργιες συνθέσεις του που παρουσιάζει στην Ελλάδα για πρώτη φορά.

Ο Al Di Meola δεν ήταν καλά-καλά ούτε 20 χρονών όταν διέκρινε το ταλέντο του ο θρυλικός Chick Corea, και τον κάλεσε να παίξει με το ιστορικό του γκρουπ, τους Return To Forever. Ήταν 1974, κι ο νεαρός κιθαρίστας άφησε αμέσως μετά τηλεφώνημα του Chick το σπίτι που έμενε στη Βοστώνη με λίγα ρούχα μέσα σε μια τσάντα, και δεν επέστρεψε ποτέ! Η συνέχεια ανήκει στην ιστορία: εμφανίσεις με τους Return To Forever στο Carnegie Hall, ξεκίνημα της λαμπρής σόλο καριέρας του, δημιουργία του ιστορικού τρί παρέα με τους John Mc Laughlin και Paco de Lucia που έσπασε ρεκόρ πωλήσεων – και πέρασε κι από το θεατράκι του Λυκαβηττού για μια αξέχαστη συναυλία στις αρχές της δεκαετίας του ’80, μακρόχρονη ενασχόληση με τη μουσική του Astor Piazzola… Οι διακρίσεις δεν έπαψαν να έρχονται μέχρι και σήμερα. Το ίδιο κι οι συνεργασίες με γίγαντες: Frank Zappa, Carlos Santana, Paul Simon, Steve Winwood, Wayne Shorter, Herbie Hancock, Gonzalo Rubalcaba, Milton Naciemento, Egberto Gismonti, Stevie Wonder, Les Paul, Steve Gadd, Jimmy Page, Steve Vai, Phil Collins…

Ο Αl Di Meola είναι από εκείνες τις περιπτώσεις καλλιτεχνών που ξεχωρίζει για το ταλέντο του αλλά και για την σχέση που «χτίζει» με το κοινό, το οποίο τον υποδέχεται ένθερμα κάθε φορά, με κάθε του live στη χώρα μας είναι sold out. Ανήσυχο πνεύμα, κάθε φορά παρουσιάζει κάτι διαφορετικό, κάνοντας το κοινό να ανυπομονεί να τον δει επί σκηνής!

Την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου, απολαμβάνουμε ένα live υψηλής δεξιοτεχνίας στο Main Stage του gazarte και αφήνουμε τη μουσική να μας ταξιδέψει.

Τιμές εισιτηρίων:

Προπώληση: A ζώνη: 50€ | Β ζώνη: 40€ | Γ ζώνη: 33€ | Όρθιοι: 23€

Ταμείο: A ζώνη: 53€ | Β ζώνη: 43€ | Γ ζώνη: 36€ | Όρθιοι: 26€

Ώρα έναρξης: 21.45

AL DI MEOLA – GUITAR

PETER KASZAS – DRUMS, PERCUSSION

PEO ALFONSI – GUITAR

*** Τα εισιτήρια είναι θεάματος & δεν περιλαμβάνουν ποτό

Gazarte Main Stage, Βουτάδων 32-34, Γκάζι, τηλ. 210 3460347