Ο Andy Sheppard στο Half Note!

Ο σαξοφωνίστας, συνθέτης, bandleader κι ενορχηστρωτής Andy Sheppard είναι μία κορυφαία μουσική προσωπικότητα της jazz (κι όχι μόνο) παγκοσμίως. Ό ξεχωριστός αυτός καλλιτέχνης της ECM, με υπογραφή σε περισσότερες από 370 συνθέσεις στο παλμαρέ του, επιστρέφει στην Αθήνα, για τέσσερα αξέχαστα βράδια, γεμάτα λυρισμό και μοναδικής ομορφιάς ηχητικά μοτίβα σε δύο διαφορετικά format, πλαισιωμένος από δύο εκλεκτούς συνεργάτες! Τις δύο πρώτες μέρες στις 11 και 12 Μαρτίου 2022, θα εμφανιστεί ως τρίο με τον κορυφαίο μπασίστα Anders Jormin & την εξαιρετική πιανίστα Rita Marcotulli, ενώ στις 13 & 14 Μαρτίου θα εμφανιστεί ως ντουέτο με την Rita Marcotulli. Στις δύο αυτές εκδοχές βασικό μουσικό υλικό είναι φρέσκο, από την προηγούμενη χρονιά της πανδημίας κι αφορά την επικείμενη νέα ηχογράφησή τους με την εμβληματική εταιρεία ECM! Όμως περιλαμβάνει και υλικό από παλαιότερες συνεργασίες των μελών.

Ο γεννημένος το 57’ στη ΝΔ Αγγλία Sheppard, χρειάστηκε να φτάσει στα 19 του χρόνια για να καταλάβει ότι η μόνη του επιλογή ήταν να ακολουθήσει την μουσική. Μόλις είχε έρθει σε επαφή με ηχογραφήσεις του John Coltrane και η κοσμογονία μέσα του είχε μόλις συντελεστεί! Σύντομα έφτιαξε την πρώτη του μπάντα με τίτλο “Sphere” ενώ αργότερα θα περάσει από το Παρίσι παίζοντας με διάφορες μπάντες ανάμεσα στις οποίες οι Lumière αλλά κυρίως η καταπληκτική performance art μπάντα των Urban Sax! Επιστρέφει στη Βρετανία στα μέσα των 80’s και ηχογραφεί τον πρώτο του δίσκο με τίτλο το όνομά του και παραγωγό τον σπουδαίο Steve Swallow, θρυλικό μπασίστα και συνεργάτη του μέχρι σήμερα. Στον δίσκο συμμετείχε κι ο μεγάλος τρομπετίστας Randy Brecker κι ο δίσκος έκανε μεγάλη αίσθηση ενώ τα British Jazz Awards, τον έχρηζαν καλύτερο πρωτοεμφανιζόμενο καλλιτέχνη. Θα ακολουθήσει δύο χρόνια μετά το σόλο album “Introductions in the Dark” που θα καταφέρει – σπάνιο για jazz δίσκο – να μπει στα UK pop charts! Έκτοτε ο Andy έχει ηχογραφήσει σειρά πολύ επιτυχημένων δίσκων για τις πιο σπουδαίες δισκογραφικές όπως Blue Note, Verve, Label Bleu, Island/Antilles, Provocateur κ.α. Η φήμη του ξεπερνά πολύ τα Ευρωπαϊκά σύνορα και γίνεται αντικείμενο ντοκιμαντέρ του BBC και του HTV. Ο πρώτος δυτικός jazzman που θα φτάσει στα πιο απόμακρα σημεία ακόμη και της Μογγολίας! Γνωστός και ως “serial” collaborator (!) ο Sheppard στην ονειρώδη πορεία του συνεργάστηκε με τεράστια μεγέθη όπως αυτό του Gil Evans, της Carla Bley & του Swallow, του George Russell, του Han Bennink, του Charlie Haden, του Nana Vasconcelos, της ηθοποιού Kristin Scott Thomas, κ.π.α αλλά και σύγχρονων συνθετών κλασσικής. Ο Andy Sheppard έχει γράψει τη μουσική για την υποψήφια για Όσκαρ τηλεοπτική σειρά ντοκιμαντέρ για τον Peter Sellers & για την παραγωγή του BBC αφιέρωμα στους κορυφαίους χορευτές του καλλιτεχνικού πατινάζ Torvill & Dean! Από το 1994 ακόμη και το περίφημο “Songs with legs” της Carla Bley, στην (αδελφική της ECM) εταιρεία WATT ξεκίνησε και ουσιαστικά η συνεργασία του με την ECM. Την ανεξάρτητη εταιρεία σταθμό στην δισκογραφία που ίδρυσε το 1969 ο μεγαλύτερος ίσως παραγωγός δημιουργικής μουσικής -πέρα κι από την jazz – ο Manfred Eicher! Με την ECM, o Sheppard θα κάνει το 2009 το πρώτο του album με το project “Movements in Colour” δημιουργώντας αίσθηση και θα ακολουθήσουν άλλα τρία υπέροχα άλμπουμ μέχρι σήμερα. Μοιάζει ο ήχος του να ήταν πλασμένος γι’ αυτή την συνεργασία.

Η Rita Marcotulli είναι μία από τις πιο διάσημες Ιταλίδες μουσικούς, κόρη του αγαπημένου ηχολήπτη των Nino Rota και Ennio Morricone! Από νεαρή ηλικία η γεννημένη στη Ρώμη καλλιτέχνης, επηρεάστηκε πολύ από την μουσική του Coltrane, του Monk και κυρίως του Bill Evans. Αναδείχτηκε παίζοντας με θρύλους όπως ο Chet Baker, o Joe Lovano, o Enrico Rava, ο Joe Henderson, o Jon Christensen, o Michel Portal κ.α. Αργότερα υπήρξε μέλος της μπάντας του Billy Cobham, έκανε σπουδαίο ντουέτο με τον Pat Metheny, ενώ επί πολλά χρόνια είχε μουσική συνεργασία με τον μεγάλο Dewey Redman. Στην Σουηδία που βρέθηκε για κάποιο καιρό συνεργάστηκε με τον Palle Danielson και τον Anders Jormin αλλά και τον Νορβηγό superstar Nils Petter Molvær. Διακρίνεται για την εκπληκτική της τεχνική στο πιάνο και τον μοναδικό τρόπο που ενσωματώνει στο jazz παίξιμό της, στοιχεία από την pop ή και την folk. Εκτός από δισκογραφία και δραστηριότητα γύρω από την jazz, έχει διακριθεί γράφοντας μουσική για ταινίες και χορό.

Ο Anders Jormin είναι κι αυτός ένας εμβληματικός Σουηδός μπασίστας και συνθέτης, που έγινε διάσημος ως μέλος του περίφημου τρίο του Bobo Stenson και την δεκαετία του 90’ κέρδισε διεθνή αναγνώριση παίζοντας με τον Charles Lloyd! Μετά για πάρα πολλά χρόνια έπαιζε και ηχογραφούσε με τον κορυφαίο τρομπετίστα Tomasz Stańko. Στην τεράστια πορεία του έχει πάνω από 90 ηχογραφήσεις με 14 από αυτά τα άλμπουμ να είναι προσωπικά. Με την ECM έχει γράψει ιστορία αφού ήταν σε μερικές από τις κορυφαίες ηχογραφήσεις στην ιστορία της εταιρείας. Συνεργάστηκε, εκτός των προαναφερομένων, με τον Don Cherry, τον Elvin Jones, τον Albert Mangelsdorff , τον Dino Saluzzi, το Lee Konitz, τον Joe Henderson, την Norma Winstone και πολλούς ακόμη.

Κι αν «ο ομορφότερος ήχος μετά την σιωπή» είναι ο ήχος της ECM, με τους τρεις αυτούς καλλιτέχνες ως trio (11 & 12 Μαρτίου) ή ως duo (13 & 14 Μαρτίου), είναι περισσότερο από βέβαιο ότι για τέσσερα βράδια, η μουσική στην τζαζ σκηνή της πόλης, θα είναι πάλι «ανατριχιαστικά» όμορφη, πολύχρωμη, σχεδόν λυτρωτική, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό στην χρονική αυτή συγκυρία και με ότι συμβαίνει γύρω μας.

Andy Sheppard – tenor & soprano saxophones

Rita Marcotulli – piano

Anders Jormin – double bass

Photo by Roberto Cifarelli

Παρασκευή 11 έως Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022

Ώρα έναρξης

Παρασκευή & Σάββατο 22:00

Κυριακή & Δευτέρα 21:30

Τιμές εισιτηρίων:

A’ Ζώνη σε τραπέζι 30€

Β’ Ζώνη σε τραπέζι 25€

BAR 20€

*Τη Δευτέρα 14 Μαρτίου ισχύουν μειωμένα εισιτήρια φοιτητικά & ανέργων

-5€ / από τις αρχικές τιμές σε κάθε ζώνη

Half Note Jazz Club, Τριβωνιανού 17, Μετς, τηλ. 210 9213310

