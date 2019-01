«Ο χιονάνθρωπος» (The Snowman)

Ο εξαιρετικός Τόμας Άλφρεντσον (Let The Right One In-Άσε το Κακό να Μπει, Tinker, Tailor, Soldier Spy-Κι ο Κλήρος Έπεσε στον Σμάιλι) σκηνοθετεί δεξιοτεχνικά τον Μάικλ Φασμπέντερ στην κινηματογραφική μεταφορά του παγκοσμίου bestseller του Jo Nesbo Ο Χιονάνθρωπος κι ένα αστυνομικό θρίλερ αριστοτεχνικής πλοκής, έρχεται στη μεγάλη οθόνη για να μας καθηλώσει.

Ένα αγοράκι ξυπνά κι αναζητά τη μητέρα του. Το σπίτι άδειο. Στον κήπο ένας χιονάνθρωπος με το φουλάρι της μητέρας του τυλιγμένο στο λαιμό του. Ο συναισθηματικά ασταθής αστυνόμος Χάρι Χόλε και η ομάδα του ξεκινούν την έρευνα κι ανακαλύπτουν έναν ανησυχητικό αριθμό γυναικών που έχουν χαθεί στη διάρκεια των τελευταίων χρόνων. Ένας serial killer παίζει διεστραμμένα παιχνίδια στρατηγικής στην έδρα του και ο Χάρι Χόλε καλείται να μπει στο μυαλό του.

Σκηνοθεσία: Τόμας Άλφρεντσον

Παίζουν: Μάικλ Φασμπέντερ, Τζέι Κ. Σίμονς, Ρεμπέκα Φέργκιουσον

Διάρκεια: 114’

Τα βιβλία του Jo Nesbo κυκλοφορούν στην Ελλάδα από τις εκδόσεις Μεταίχμιο.

