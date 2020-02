O Jack Savoretti στην «Ιερά Οδό»!

Ο Jack Savoretti έρχεται στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία! Έχοντας πρωταγωνιστήσει στο ελληνικό ραδιόφωνο όλη τη χρονιά, ο αγαπημένος πλέον, του ελληνικού κοινού θα βρεθεί μαζί με την μπάντα του το Σάββατο 21 Μαρτίου στην «Ιερά Οδό»!

Αναμφισβήτητα, το 2019 ήταν η χρονιά του Jack Savoretti! Με αμέτρητα shows σε όλο τον κόσμο, ένα θρυλικό sold out στο Wembley Arena και μια νέα φθινοπωρινή sold–out περιοδεία σε όλη τη Βρετανία. Με συνεργασίες όπως αυτή με την Kylie Minogue, τον Mika και τους Sigma και το άλμπουμ του “Singing to Strangers” να φτάνει στο #1 των UK Charts και να είναι ένα από τα άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις της χρονιάς.

Τα singles «What More can I Do?», “Candlelight”, “Love Is On The Line”, “Youth & Love” που κυκλοφόρησαν μέσα στο 2019 κατέκλυσαν το ελληνικό ραδιόφωνο με τον Jack Savoretti να κερδίζει όλο και περισσότερο φανατικό κοινό στην Ελλάδα.

Το άλμπουμ του “Singing to Strangers” είναι το έκτο της καριέρας του και το ηχογράφησε μαζί με την μπάντα του στα στούντιο του Ennio Morricone στη Ρώμη, το περασμένο καλοκαίρι. Η παραγωγή έγινε από τον Cam Blackwood (George Ezra). Η επιτυχία του δίσκου οδήγησε στην αναγγελία της επανέκδοσής του με επιπλέον νέα τραγούδια για τις 8 Δεκεμβρίου.

Όσο για τον τίτλο του άλμπουμ ο Savoretti λέει: «Αυτή είναι η δουλειά μου. Να τραγουδώ σε ανθρώπους που δε γνωρίζω. Αυτό κάνω στην ζωή μου. Οι φίλοι και οι συγγενείς είναι ήδη fan, οπότε μπορείς να τους τραγουδήσεις τα πάντα και να είναι με το μέρος σου. Το να τραγουδάς όμως, σε αγνώστους χρειάζεται να τους πείσεις, να τους αγγίξεις και να συνδεθείς μαζί τους.»

Άλλωστε, ο ίδιος προτίμησε να τραβήξει το δύσκολο δρόμο δίχως να κάνει συμβιβασμούς στην πορεία του. Έχοντας θεωρηθεί ως ‘the next big thing’ ως τραγουδοποιός σε ηλικία 20 ετών, ο Savoretti γρήγορα συνειδητοποίησε ότι οι άνθρωποι γύρω του δεν μοιράζονταν το ίδιο όραμά για τα τραγούδια του, όπως αυτός ήθελε να είναι. Αντί λοιπόν, να παίξει αυτό το παιχνίδι, προτίμησε να παλέψει με τον τρόπο που εκείνος ήθελε, δημιουργικά, κερδίζοντας την καλλιτεχνική του ελευθερία, αλλά χάνοντας αρχικά το χρυσό εισιτήριο για τη φήμη του.

Όμως, όλες οι δυσκολίες που αντιμετώπισε, η πίστη στον εαυτό του και στην τέχνη του, έγιναν η αφορμή για να μπορεί να αγγίζει και να συνδέεται με ένα μαγικό τρόπο με όλους τους αγνώστους ανθρώπους. Κι έτσι, να μην θεωρείται, πλέον, το next big thing, αλλά ένας από τους πιο επιτυχημένους βρετανούς τραγουδοποιούς των τελευταίων ετών, δίχως να κάνει εκπτώσεις και παραμένοντας αληθινός και ταπεινός απέναντι στους ανθρώπους που τον ακολουθούν.

Σάββατο 21 Μαρτίου

Τιμές εισιτηρίων: Early bird €28, Προπώληση €32, Kαθήμενοι (εξώστης): Εarly bird €38, προπώληση €40

Ιερά Οδός, Ιερά Οδός 18-20

