Ο Max Richter στο Θέατρο Ηρώδου Αττικού!

Ο πρωτεργάτης της σύγχρονης ορχηστρικής neo-classical μουσικής και βραβευμένος συνθέτης μουσικής για τον κινηματογράφο, ο κορυφαίος Ευρωπαίος μετα-μινιμαλιστής Max Richter, για πρώτη φορά στην Αθήνα μετά το 2007!

Πρόκειται για μια από τις πλέον επιδραστικές προσωπικότητες της σύγχρονης μουσικής σκηνής, έχοντας συνδέσει το όνομά του με ένα μεγάλου όγκου πρωτοποριακό έργο, ως συνθέτης, recording artist, πιανίστας ή collaborator. Είναι κυρίως γνωστός για τα solo άλμπουμ του από το ιστορικό label της Deutsche Grammophon, τα οποία αψηφούν τα σύνορα των μουσικών ειδών και αποτελούν το ηχητικό αποτύπωμα της γοητευτικής συνάντησης αυτού που αποκαλούμε νεο-κλασική μουσική με την electronica. Ανάμεσά τους, το περίφημο “The Blue Notebooks” και το “Infra”, που χαρακτηρίστηκαν από τον The Guardian ως “από τα καλύτερα έργα κλασικής μουσικής του 21ου αιώνα”, το “Recomposed By Max Richter: Vivaldi – The Four Seasons”, η δουλειά του πάνω στο κλασικό αριστούργημα του Antonio Vivaldi που έφτασε μέχρι την κορυφή του κλασικού chart σε 22 χώρες, και το οκτάωρο επικό έργο του-ορόσημο “Sleep”, που επιλέχθηκε από το περιοδικό Pitchfork ως “ένα από τα 50 καλύτερα ambient άλμπουμ όλων των εποχών”!

Με πολύ σημαντικές συνεργασίες στο ενεργητικό του, όπως αυτές με τον Arvo Pärt, τον Brian Eno, τον Philip Glass, τον Steve Reich και την Julia Wolfe, o γεννημένος στη Γερμανία Βρετανικής καταγωγής 56χρονος συνθέτης, θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους μινιμαλιστές συνθέτες της Ευρώπης. Από τη χρήση συνθεσάιζερ και υπολογιστών έως μια πλήρη συμφωνική ορχήστρα, ο Richter έχει υφάνει έναν ιστό καινοτομίας, συνθέτοντας μουσική για solo άλμπουμ, μπαλέτα, συμφωνικές παραστάσεις, ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, εγκαταστάσεις video art και θεατρικά έργα.

Στα 20 χρόνια λαμπερής καριέρας του μέχρι σήμερα, ο Max Richter έχει υπογράψει συνθέσεις για κινηματογραφικές ταινίες όπως τα “Waltz with Bashir” (Χρυσή Σφαίρα στο Φεστιβάλ Καννών), “Το Νησί των καταραμένων (Shutter Island)” του Martin Scorcese, “Perfect Sense”, “Lore”, “Prometheus” του Ridley Scott, “Arrival” του Denis Villeneuve, “Mary Queen of Scots” με τις Saoirse Ronan και Margot Robbie, “Hostiles” με τους Christian Bale και Rosamund Pike, “White Boy Rick” με τον Matthew McConaughey, “Ad Astra” με τον Brad Pitt, κ.α.

Έχει λάβει πολλές βραβεύσεις και υποψηφιότητες, ενώ κορυφαία στιγμή ήταν η βράβευσή του από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσικής. Επίσης, συνέθεσε τη μουσική, ανάμεσα σε άλλα, για τις τηλεοπτικές σειρές The Leftovers, Black Mirror, Taboo (υποψήφιος για Emmy), My Brilliant Friend, Invasion κ.α.

Ιδιαίτερη σχέση έχει αναπτύξει και με μια άλλη πολυαγαπημένη τέχνη, αυτή του χοροθεάτρου, έχοντας συνθέσει μουσική για τη Βασιλική Ακαδημία Μπαλέτου της Μ. Βρετανίας, το American Ballet Theatre και τις Κρατικές Aκαδημίες Μπαλέτου της Νορβηγίας και της Ολλανδίας. Η μουσική του Richter άλλωστε έχει εξελιχθεί σε πυλώνα για πολλές από τις κορυφαίες εταιρείες μπαλέτου στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των The Mariinski Ballet, La Scala Milan, The Joffrey Ballet, New York City Ballet, The Paris Opera Ballet, American Ballet Theatre, Semperoper Ballett και NDT.

Έχει συνεργαστεί μεταξύ άλλων με τους Tilda Swinton και Robert Wyatt, ενώ η καριέρα του στα nineties σφραγίστηκε από την κοινή πορεία του με τους πρωτοπόρους της βρετανικής ηλεκτρονικής σκηνής The Future Sound Of London, ως πιανίστας και στη συνέχεια ως συν-δημιουργός/παραγωγός σε 3 άλμπουμ, με πρώτο το “Dead Cities” (1996).

Τετάρτη, 29 Ιουνίου

‘Ωρα έναρξης: 21.00

Διοργάνωση: ARCHANGEL EVENTS

Ωδείο Ηρώδου Αττικού

