«Ο νεαρός Χίτλερ – Πώς τα πρώτα χρόνια της ζωής του διαμόρφωσαν τον Φίρερ»

του Paul Ham από τις εκδόσεις Διόπτρα

Ποιος ήταν στην πραγματικότητα ο Αδόλφος Χίτλερ και ποιοι παράγοντες συντέλεσαν στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του;

Ήταν ένα λάθος της φύσης ή ένα ακραίο παράδειγμα δημαγωγού, ο οποίος προσωποποίησε, με τα λόγια και τις πράξεις του, τις πιο σκοτεινές προκαταλήψεις της ανθρωπότητας;

Ο Paul Ham αποφεύγει την επιφανειακή προσέγγισή του ως ψυχοπαθούς-τέρατος και εντρυφεί βαθύτερα στο Φαινόμενο Χίτλερ.

Φωτίζει μια περίοδο στη βιογραφία του Φύρερ που δεν έχει παρουσιαστεί ξανά, εστιάζοντας σε γεγονότα που στιγμάτισαν τα παιδικά χρόνια του, όπως η αγάπη για τη μητέρα και η σύγκρουση με τον πατέρα του, η μεγαλομανία, η απομάκρυνση από την πραγματικότητα όταν αυτό τον βόλευε, ένας εφηβικός έρωτας –χαρακτηριστικός της προβληματικής προσωπικότητάς του–, οι απορρίψεις από τη Σχολή Καλών Τεχνών.

Αποδεικνύει ότι ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος σφυρηλάτησε τον χαρακτήρα του νεαρού Χίτλερ σε όλα τα επίπεδα –ψυχολογικά, συναισθηματικά και πολιτικά–, τροφοδοτώντας την πικρία του και μετατρέποντάς τον σε μια εκδικητική πολιτική μηχανή. Ταυτόχρονα, επιχειρεί να σκιαγραφήσει τα δομικά υλικά του χαρακτήρα του –τo αίσθημα της απέχθειας που ένιωθε, τη διάχυτη επιθετικότητά του, την έμμονη αναζήτηση των ενόχων που «μαχαίρωσαν πισώπλατα» τον αγαπημένο στρατό της Γερμανίας και την έντονη επιθυμία του να βρει τον ρόλο του σε έναν κόσμο που τον είχε απορρίψει–, τα οποία ενίσχυσαν την οργή του για την ήττα της Γερμανίας με τα γνωστά επακόλουθα.

Με πλούσια δημοσιογραφική γραφή, επιχειρείται η σύγκριση της σημερινής εποχής με τις συνθήκες που οδήγησαν στην άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία και η ανάλυση των σύγχρονων ακροδεξιών και φασιστικών κομμάτων. Ο Paul Ham με μια νέα προσέγγιση φέρνει στο φως άκρως συνταρακτικά στοιχεία.

Μεταφραστής Φωτεινή Πίπη

ISBN 978-960-605-629-1

Σελίδες 384

Ο Paul Ham είναι ιστορικός με ειδίκευση στις συγκρούσεις, στους πολέμους και στην πολιτική του 20ού αιώνα. Γεννημένος και μεγαλωμένος στο Σίδνεϊ, ο Paul έχει ζήσει και εργαστεί στο Λονδίνο, στο Σίδνεϊ και στο Παρίσι. Στα βιβλία του, τα οποία έχουν κυκλοφορήσει συγκεντρώνοντας θετικές κριτικές και επαίνους στην Αυστραλία, στη Μεγάλη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, συγκαταλέγονται τα εξής: Hiroshima Nagasaki: Μια Αμφιλεγόμενη Νέα Ιστορία των Βομβαρδισμών με τις Ατομικές Βόμβες (HarperCollins, Αυστραλία, 2010? Penguin Random House, Μεγάλη Βρετανία, 2011? Pan Macmillan, ΗΠΑ, 2014-15), 1914: The Year the World Ended (Penguin Random House, 2013), Sandakan (Penguin Random House, 2011), Vietnam: The Australian War (HarperCollins, 2007 και 2004). Ο Paul ήταν επίσης ένας από τους συγγραφείς δύο ντοκιμαντέρ του ABC που βασίστηκαν στο έργο του Kokoda (2010), μια σειρά δύο επεισοδίων για την ήττα του ιαπωνικού στρατού στην Παπούα το 1942 (φιναλίστ για το βραβείο ντοκιμαντέρ της Νέας Υόρκης New York Documentary prize), και All the Way (2012), σχετικά με τη δύσκολη συμμαχία της Αυστραλίας με την Αμερική κατά τον πόλεμο του Βιετνάμ, στο οποίο διετέλεσε και αφηγητής και παρουσιαστής (το ντοκιμαντέρ κέρδισε το βραβείο Media Peace του ΟΗΕ). Ο Paul είναι ιδρυτής και διευθυντής του Hampress, ενός ανεξάρτητου εκδοτικού οίκου ηλεκτρονικών βιβλίων, ενώ συνεισφέρει τακτικά και στο Kindle Single, τη νέα εκδοτική πλατφόρμα για βιβλία μικρής έκτασης του Amazon, για την οποία συνέγραψε τα 1913: The Eve of War και Ο Nεαρός Χίτλερ, συμμετείχε στη συγγραφή του Honey, We Forgot the Kids και δημοσίευσε αρκετούς τίτλους άλλων συγγραφέων. Πρώην ανταποκριτής των Sunday Times στην Αυστραλία (1998-2012), ο Paul έχει μεταπτυχιακό στην Οικονομική Ιστορία από το London School of Economics. Ζει στο Σίδνεϊ και το Παρίσι και, πότε πότε, αφιερώνει λίγο χρόνο στην οργάνωση του Big Fat Poetry Pig-Out, ενός ετήσιου ρεσιτάλ ποίησης για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

