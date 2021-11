«Ο Οίκος Gucci»

Από 25 Νοεμβρίου στους κινηματογράφους από την Tulip

Η ταινία Ο Οίκος Gucci είναι εμπνευσμένη από τη συγκλονιστική πραγματική ιστορία της οικογενειακής αυτοκρατορίας του Ιταλικού οίκου μόδας Gucci. Διατρέχοντας τρεις δεκαετίες έρωτα, προδοσίας, παρακμής, εκδίκησης, και εν τέλει φόνου, παρακολουθούμε τί κρύβεται πίσω από ένα όνομα, ποια είναι η αξία του και για το τί είναι ικανή μια οικογένεια να κάνει προκειμένου να διατηρήσει τον απόλυτο έλεγχο.

Ο έμπειρος σκηνοθέτης Ρίνλτεϊ Σκοτ (Alien, Ο Μονομάχος, Blade Runner) αφηγείται την αληθινή ιστορία πίσω από μια πολυετή δυναστεία. Ο Οίκος Gucci είναι μια ιστορία φιλοδοξίας, ανταγωνισμού και εγκλήματος, με διάκοσμο τον κόσμο της υψηλής μόδας. Πρόκειται για μια εποποιία του επιχειρηματικού κόσμου που κορυφώθηκε στο απόγειο του Αμερικάνικου καπιταλισμού και που τελικά βάφτηκε με αίμα. Το στυλιζαρισμένο φιλμ του αειθαλούς και ασταμάτητου δημιουργικά Ρίνλτεϊ Σκοτ διαπερνάει χρονικά τρεις δεκαετίες, γεμάτες δημιουργία, σκάνδαλα και απίστευτες δολοπλοκίες μεταξύ ανθρώπων που τους τυφλώνει ο εγωισμός και το πάθος.

Για να αφηγηθεί σωστά την απαιτητική ιστορία, ο Σκοτ επιστρατεύει ένα λαμπερό cast που αποτελείται από την Lady Gaga (στη νέα της απόπειρα να φτάσει μέχρι το βραβείο Όσκαρ, μετά το «A Star is Born»), τον πάντα στιβαρό Άνταμ Ντράιβερ (Marriage Story) που απογειώνει κάθε ρόλο του, τον Τζάρεντ Λέτο που μεταμορφώνεται και χάνεται ξανά στο ρόλο του (όπως είχε κάνει στο Dallas Buyers Club), τον Τζέρεμι Άιρονς σε ακόμη μια αξιοκρατική ερμηνεία λεπτών αποχρώσεων, τη Σάλμα Χάγιεκ σε υποχθόνιο ρόλο-κλειδί και τον Αλ Πατσίνο (Ο Νονός, Άρωμα Γυναίκας), που μας αποδεικνύει ότι ο ρόλος του στον «Ιρλανδό» δεν ήταν ο τελευταίος μεγάλος της σπουδαίας καριέρας του.

Το όνομα Gucci είναι παγκοσμίως αναγνωρίσιμο στην υφήλιο και δημιουργήθηκε στην Φλωρεντία πριν από έναν αιώνα. Η ιστορία της ταινίας ξεκινά στη δεκαετία του ‘70, ένα κομβικό σημείο για την αυτοκρατορία του Οίκου μόδας. Καθώς η παγκόσμια εμβέλεια της οικογένειας έχει διευρυνθεί, το ίδιο συμβαίνει και με τις φήμες για οικονομικές ατασθαλίες που βλάπτουν την καλή φήμη του ονόματος. Η επιχείρηση των Gucci εποπτεύεται από τους δύο διάδοχους, τον φιλόδοξο Άλντο (στο ρόλο του, ο σπουδαίος Αλ Πατσίνο) και τον πιο συντηρητικό αδελφό του Ροντόλφο (τον υποδύεται ο εξαιρετικός Τζέρεμι Άιρονς).

Ο Άλντο δεν έχει την πρόθεση να παραχωρήσει τον έλεγχο του ονόματος, πόσο μάλλον στον γιο του Πάολο (τον υποδύεται ο Τζάρεντ Λέτο) στον οποίο δεν τρέφει μεγάλη εκτίμηση.

Ο συνεσταλμένος και προστατευμένος γόνος του αδελφού του, του Ροντόλφο, (στο ρόλο του ο σταθερά ανερχόμενος Άνταμ Ντράιβερ) θα προτιμούσε να ασχοληθεί με τα νομικά παρά να αναλάβει την παγκόσμια αυτοκρατορία της μόδας. Όταν όμως θα ερωτευτεί την φιλόδοξη και γοητευτική Πατρίτσια (στο ρόλο της η Lady Gaga) όλα θα αλλάξουν. Η επιχείρηση θα περάσει στη νέα γενιά και τότε θα ανοίξει ένας κύκλος ίντριγκας και πάθους και θα εξελιχθεί μια συναρπαστική ιστορία ανόδου και πτώσης.

Σκηνοθεσία Ρίντεϊ Σκοτ

Σενάριο: Μπέκυ Τζόνστον, Ρομπέρτο Μπεντιβένια

Από μια ιστορία της: Μπέκυ Τζόνστον

Βασισμένη στο βιβλίο «Ο Οίκος Gucci» (The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed) της Σάρα Γκέι Φόρντεν

Παραγωγή: Ρίντλει Σκοτ, p.g.a., Τζιανίνα Σκοτ, p.g.a., Κέβιν Τζ. Γουολς, p.g.a., Μαρκ Χάφαμ, p.g.a.

Executive Producers: Κέβιν Ούλριχ, Μέγκαν Έλισον, Έινταν Έλιοτ, Μάρκο Βαλέριο Πουτζίνι, Ααρών Λ. Γκίλμπερτ, Τζέισον Κλοθ

Παίζουν: Lady Gaga, Άνταμ Ντράιβερ, Τζάρεντ Λέτο, Τζέρεμι Άιρονς, Τζακ Χιούστον

Συμμετέχουν η Σάλμα Χάγιεκ και ο Αλ Πατσίνο

