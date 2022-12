«Ο παπουτσωμένος γάτος: η τελευταίας επιθυμία» (Puss in Boots: The Last Wish)

Από 22 Δεκεμβρίου στους κινηματογράφους από την Tulip

Φέτος τα Χριστούγεννα, το αγαπημένο, σκληροτράχηλο αιλουροειδές που λατρεύει το γάλα και αψηφά τον φόβο, επιστρέφει.

Η DreamWorks Animation παρουσιάζει μια νέα περιπέτεια στο σύμπαν του Σρεκ, καθώς ο τολμηρός Παπουτσωμένος Γάτος, που ζει στην παρανομία, ανακαλύπτει ότι έχει πληρώσει το βαρύ τίμημα για το πάθος του για κίνδυνο αλλά και την αδιαφορία του για ασφάλεια.

Ο Γάτος έχει κάψει τις οκτώ από τις εννέα ζωές του, αν και στην πορεία έχασε το μέτρημα. Η ανάγκη του να ανακτήσει αυτές τις ζωές θα στείλει τον Παπουτσωμένο Γάτο στην πιο μεγάλη του αναζήτηση. Ξεκινάει ένα επικό ταξίδι στο Μαύρο Δάσος για να βρει το μυθικό Αστέρι των Ευχών και να επαναφέρει τις χαμένες του ζωές. Αλλά με μόνο μία ζωή να του έχει απομείνει, ο Γάτος θα πρέπει να ταπεινωθεί και να ζητήσει βοήθεια από την πρώην σύντροφο και θανάσιμη εχθρό του, την Κίτι Ελαφροπατούσα!

Στην προσπάθειά τους, ο Γάτος και η Κίτι θα έχουν τη βοήθεια (τόσα ήξεραν) από ένα φλύαρο, αμείλικτα χαρούμενο σκύλο, τον Πέρο. Μαζί, το τρίο των ηρώων μας θα πρέπει να είναι ένα βήμα μπροστά, από όσους τους καταδιώκουν!

Την τελευταία φορά που είδαμε τον Παπουτσωμένο Γάτο με τα σπιρούνια και τις μπότες, ήταν το 2011, στο κινηματογραφικό σύμπαν του «Σρεκ», όταν γουργούριζε αυτάρευσκα για την ικανότητά του να σώζει τον κόσμο και μετά να τον αποθεώνουν γι’ αυτό!

Τον συναντάμε ξανά φέτος τα Χριστούγεννα αφού ξυπνά μετά τον… όγδοο θάνατό του και συνειδητοποιεί ότι του έχει απομείνει μόνο μία ζωή. Ξαφνικά, το διαβολικό αιλουροειδές αναρωτιέται αν έχασε για πάντα τις δεξιοτεχνίες και τα χαρίσματά του. Και μαζί με αυτά, την ουσία αυτού που τον κάνει τον περίφημο… Παπουτσωμένο Γάτο. Αυτός ο ατρόμητος τυχοδιώκτης που συνήθιζε να γελάει μπροστά στον κίνδυνο, τώρα που ένιωσε φόβο για πρώτη φορά, θα μπορέσει να ξεπεράσει τους φόβους του και να βρει ξανά τον παλιό του εαυτό;

Το μεγάλο στοίχημα της DreamWorks Animation σε αυτό το νέο κεφάλαιο ήταν να τιμήσει την πολυαναμενόμενη συνέχεια του σύμπαντος του Σρεκ, καθώς και να διασφαλίσει ότι η αυτή ιστορία θα ήταν μια εντελώς ανεξάρτητη εξερεύνηση όλων των μαγικών πλασμάτων που συναντά ο Γάτος.

Όλοι συμφώνησαν ότι η επιστροφή του Παπουτσωμένου Γάτου έπρεπε να είναι εξίσου συναρπαστική, κωμική, δραματική και θαυμαστή. Στη δημιουργική μάχη λοιπόν μπήκε η ομάδα πίσω από την επιτυχία των «Croods» του 2020, καθώς ήταν η ιδανική ομάδα για να ξεκινήσει μια ταινία και μαζί μια νέα εποχή γι’ αυτόν τον θαυμαστό κόσμο.

Κατάφεραν να συνθέσουν σκηνές που μοιάζουν πολύ κινηματογραφικές και να μεταφέρουν τον κωμικό τόνο του Σρεκ χωρίς να μιμούνται εκείνες τις ταινίες, και με σπαρταριστή αφήγηση. Για τη συγκεκριμένη αφηγηματική δομή, οι σκηνοθέτες εμπνεύστηκαν από το κλασικό έργο του Σέρτζιο Λεόνε του 1966 «Ο Καλός, ο Κακός και ο Άσχημος».

Σύμφωνα με τις δηλώσεις των σκηνοθετών: «Έχουμε όλους αυτούς τους διαφορετικούς σκληρούς εγκληματίες που κυνηγούν το ίδιο δοχείο με χρυσό. Θέλαμε να διατηρήσουμε το ύφος του γουέστερν – με αυτούς τους τέσσερις διαφορετικούς τύπους στο κυνήγι για κάτι που όλοι τους αισθάνονται ότι θα αλλάξει τη ζωή τους για πάντα». Και συνεχίζει λέγοντας: «Υπάρχουν κάποιοι πιο σκοτεινοί τόνοι που θυμίζουν τα παραμύθια των Γκριμ, αλλά και κωμικές λεπτομέρειες που μας επιτρέπουν να ικανοποιήσουμε αυτό που οι θαυμαστές πάντα αγαπούσαν στον Γάτο με τις μπότες, καθώς και να εισάγουμε νέους θεατές στον παράτολμο κόσμο του».

Το αποτέλεσμα είναι μια ταινία γεμάτη χιούμορ, συναίσθημα, περιπέτεια και ομορφιά. «Αυτή η ταινία έχει σχεδιαστεί για να είναι ένα τρελά διασκεδαστικό τρενάκι του λούνα παρκ γεμάτο κωμωδία, δράμα και φόβο», λέει ο σκηνοθέτης Τζόελ Κρόφορντ. «Είναι μια μεγάλη, περιπετειώδης κωμωδία δράσης. Ελπίζω οι θεατές να γελάσουν πολύ, ίσως να κλάψουν λίγο και τελικά να ζητωκραυγάσουν για άλλη μια φορά! Θα ήταν υπέροχο αν οι θεατές έβγαιναν από αυτή την ταινία νιώθοντας γεμάτοι ζωή!».

Ο Παπουτσωμένος Γάτος αναρωτιέται αν τα ηρωικά του χρόνια βρίσκονται στο παρελθόν, αλλά σε ένα βαθύτερο επίπεδο έχει να κάνει με τον εορτασμό της ζωής και όλων των θαυμαστών εμπειριών που μας επιφυλάσσουν οι περιπέτειες που τολμάμε να ζήσουμε με τους πιο έμπιστους φίλους μας.

Η ταινία κυκλοφορεί μεταγλωττισμένη και με ελληνικούς υπότιτλους.

