«Ο πράσινος ιππότης» (The Green Knight)

9 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους

Ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης Ντέιβιντ Λόουερι (The Old Man & the Gun, A Ghost Story) επιστρέφει με μια συναρπαστική περιπέτεια επικής φαντασίας, μία τολμηρή προσέγγιση ενός μεσαιωνικού ποιήματος του 14ου αιώνα με πρωταγωνιστή τον Ντεβ Πατέλ (Slumdog Millionaire) στον ρόλο ενός νεαρού από την αυλή του Βασιλιά Αρθούρου, που ξεκινά ένα αξέχαστο ταξίδι αυτογνωσίας. Η ταινία τιμά τη λαϊκή παράδοση της Αγγλίας και της Ουαλίας και ξετυλίγει έναν διαχρονικό και σκοτεινό μύθο μέσα από τη καθηλωτική ατμόσφαιρα εκείνης της εποχής. Στην ταινία συμπρωταγωνιστεί η Αλίσια Βικάντερ (Από Μηχανής) και ο Τζοελ Έτζερτον (Διαγραφή Ταυτότητας).

Ο Σερ Γκογουέιν (Ντεβ Πατέλ), ο απερίσκεπτος και πεισματάρης ανιψιός του βασιλιά Αρθούρου ξεκινά ένα τολμηρό ταξίδι για να συναντήσει τον διαβόητο Πράσινο Ιππότη, που βάζει σε δοκιμασίες τη γενναιότητα των αντρών. Στο διάβα του, θα αναμετρηθεί με φαντάσματα, γίγαντες, κλέφτες και δολοπλόκους σε ένα βαθύτερο ταξίδι αυτογνωσίας με σκοπό να αποδείξει την αξία του στα μάτια της οικογένειας. Αποστολή του να πληρώσει το τίμημα ενός παράτολμου παζαριού: να παραδώσει το κεφάλι του έναν χρόνο μετά τον αποκεφαλισμό του μυστηριώδη Πράσινου Ιππότη.

Σκηνοθεσία/Σενάριο: Ντέιβιντ Λόουερι

Παίζουν: Ντεβ Πατέλ, Αλίσια Βικάντερ, Τζοελ Έτζερτον, Μπάρι Κέογκαν, Σαρίτα Τσάντχερι

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Άντριου Ντροζ Παλέρμο

Μοντάζ: Ντέιβιντ Λόουερι

Μουσική: Ντάνιελ Χαρτ

Διάρκεια: 2 ώρες και 6 λεπτά

Σχόλια