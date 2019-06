«Ο θρύλος του Έσσεξ»

Λονδίνο 1893. Μετά τον θάνατο του άντρα της, η Κόρα Σίμπορν, ανάμεσα στη θλίψη και στην ανακούφιση, αποσύρεται στην εξοχή με τον γιο της. Εκεί θα ακούσει ιστορίες για τον «Όφη του Έσσεξ», ένα πλάσμα της λαϊκής παράδοσης που λέγεται ότι επέστρεψε και περιπλανιέται στους βάλτους. Η Κόρα ενθουσιάζεται, πιστεύοντας ότι ίσως πρόκειται για κάποιο είδος που δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμα. Αναζητώντας τα ίχνη του, πέφτει πάνω στον Γουίλλιαμ Ράνσομ, τον εφημέριο του Ολντγουίντερ, ο οποίος πιστεύει ότι η θεραπεία αυτής της υστερίας βρίσκεται στην πίστη, ενώ η Κόρα είναι πεπεισμένη πως η επιστήμη θα δώσει τις απαντήσεις. Μολονότι διαφωνούν στα πάντα, κάτι τους τραβάει κοντά και αλλάζουν ο ένας τη ζωή του άλλου με απροσδόκητους τρόπους… Ο Θρύλος του Έσσεξ είναι ένας ύμνος στην αγάπη –και σε όλα αυτά που μοιραζόμαστε με τους ανθρώπους ακόμη κι όταν διαφωνούμε– σε όλες της τις ενσαρκώσεις σε μια εποχή συναρπαστικής –και τρομακτικής– αλλαγής.

Μετάφραση: Νίνα Μπούρη

Σελίδες: 544

ISBN: 978-960-16-8074-3

Η Sarah Perry γεννήθηκε στο Έσσεξ το 1979 και ζει στο Νόριτς. Είναι διδάκτωρ δηµιουργικής γραφής του Royal Holloway, University of London και υπήρξε υπότροφη συγγραφέας της Βιβλιοθήκης Gladstone και της Παγκόσµιας Πόλης Λογοτεχνίας της UNESCO στην Πράγα. Το πρώτο της µυθιστόρηµα, After me Comes the Flood, συµπεριλήφθηκε στη µακρά λίστα των Βραβείων Πρώτου Βιβλίου του Guardian και του Folio Prize, και απέσπασε το Βραβείο Βιβλίου της Χρονιάς Ανατολικής Αγγλίας το 2014. Ο Θρύλος του Έσσεξ κυκλοφόρησε το 2016 και ανακηρύχθηκε Βιβλίο της Χρονιάς των βιβλιοπωλείων Waterstones, Βιβλίο της Χρονιάς των British Books Awards, Νούµερο 1 Bestseller των Sunday Times, ενώ µεταφράζεται σε 25 γλώσσες.

