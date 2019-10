Ο Wim Μertens επιστρέφει στην Ελλάδα!

Ο πρωτοπόρος Ευρωπαίος μινιμαλιστής συνθέτης και ένας από τους κορυφαίους σύγχρονους δημιουργούς παγκοσμίως, έρχεται στην Ελλάδα για δύο μοναδικές συναυλίες, στο Βασιλικό Θέατρο της Θεσσαλονίκης (21/10) και στο Παλλάς στην Αθήνα (22/10). Σε ένα ταξίδι στο χώρο και στο χρόνο με οδηγό την ομορφιά! Πιστός στις επαναλαμβανόμενες δομές του, έχει καταφέρει να διαδώσει τη μινιμαλιστική μουσική σε απρόσμενους χώρους και να την κάνει δημοφιλή σε «ανυποψίαστα» κοινά, χάρη στην ιδιαίτερη μελωδική ευαισθησία, που διαπερνά όλες τις συνθέσεις του, και στο χαρακτηριστικό ηχόχρωμα της φωνής του, ένα φαλτσέτο που μοιάζει να βγαίνει από το ίδιο το πιάνο και που ταυτόχρονα «σπα» τις νόρμες της σύγχρονης μουσικής. Ο Φλαμανδός συνθέτης, που «δεν είναι αρκετά κλασσικός για τους λάτρεις της κλασικής μουσικής και ταυτόχρονα είναι πολύ κλασικός για τον κόσμο της ποπ», σε ένα χρόνο θα γιορτάσει τα 40 χρόνια μία πολύ παραγωγικής καριέρας.

Από τις αρχές των ’80s, ο πολυπράγμων Βέλγος συνθέτης, μουσικολόγος, κοντρα-τενόρος, κιθαρίστας και πιανίστας Wim Mertens έχει καταφέρει να αποκτήσει απήχηση σε ένα ευρύ κοινό λειτουργώντας πάντα με επίκεντρο το μινιμαλισμό και θέτοντας τη μουσική, σα μία βασική ανθρωπινή εκφραστική ανάγκη: «Δεν ανήκω στην κατηγορία των επαγγελματιών μουσικών που προσεγγίζουν όλα τα μουσικά είδη. Γι αυτό και αισθάνθηκα από τα πρώτα μου βήματα πως θα πρέπει να δημιουργήσω ένα νέο κοινό για τη μουσική μου… Ειδικότερα στην Ελλάδα αναζητάτε πιο ευέλικτες μουσικές ερμηνείες και νιώθω ότι το κοινό είναι ανοικτό στις εμπνεύσεις μου, αντιλαμβάνεται τον τρόπο που τραγουδώ σε μία μη συμβατική γλώσσα και το σημαντικότερο κάνει δική του τη μουσική μου» δήλωσε στην Αναστασία Κουκά στο ΕΘΝΟΣ.

Στη δισκογραφία του καταγράφονται γύρω στα 70 άλμπουμ, μερικά από τα οποία έχουν αποκτήσει σχεδόν κλασική υπόσταση. Από τη μουσική επένδυση της παράστασης The Power of Theatrical Madness του Jan Fabre (1984) και της βραβευμένης ταινίας The Belly of An Architect/ Η κοιλιά του αρχιτέκτονα (1987) του Peter Greenaway μέχρι τους κλασσικούς πια δίσκους μινιμαλιστικής σύνθεσης – ορόσημο στην καριέρα του ίδιου, Vergessen (1982), Struggle for pleasure (1983) και Maximizing the Audience (1985) – το πρώτο άλμπουμ στο οποίο πρόσθεσε φωνή, τη δική του.

Wim Mertens, πιάνο και φωνή

Tatiana Samouil, βιολί

Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019

Θεσσαλονίκη | Βασιλικό Θέατρο

Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019

Αθήνα | Θέατρο Παλλάς

Τιμές Εισιτηρίων για Αθήνα:

Α’ Ζώνη: 27 ευρώ

Β’ Ζώνη: 45 ευρώ

VIP Ζώνη: 72 ευρώ

Tιμές on line

Α’ Ζώνη: 29,70 ευρώ

Β’ Ζώνη: 49,50 ευρώ

VIP Ζώνη: 79,20 ευρώ

Θέατρο ΠΑΛΛΑΣ

Βουκουρεστίου 5 (City Link), Μετρό: Σύνταγμα

Τηλ.: 2103213100

ΒΑΣΙΛΙΚΟ Θέατρο

30ης Οκτωβρίου 2, Παραλία Θεσσαλονίκης

Τηλ.: 231 520 0200

Σχόλια