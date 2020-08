«Οι Ευχούληδες 2»: ο Πάνος Μουζουράκης πήρε συνέντευξη στον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ! (video)

Από 13 Αυγούστου στους κινηματογράφους από την TULIP

Η πιο χαρούμενη ταινία που έγινε ποτέ, με τα νέα τραγούδια του Τζάστιν Τίμπερλέικ και τον Πάνο Μουζουράκη στην ελληνική μεταγλώττιση!

Η Πόπη και o Κλωνάρης θα ταξιδέψουν σε μέρη που δεν έχουν φανταστεί και θα ανακαλύψουν ότι η φυλή τους είναι μόλις μία από τις έξι φυλές Ευχούληδων, οι οποίες είναι διασκορπισμένες σε ισάριθμες τοποθεσίες. Η καθεμία τους είναι αφιερωμένη σε ένα συγκεκριμένο είδος μουσικής: Φανκ, Κάντρι, Τέκνο, Κλασική, Ποπ και Ροκ.

Ο κόσμος των Ευχούληδων μετά από αυτό το ταξίδι, όχι μόνο θα μεγαλώσει, αλλά θα αποκτήσει νέο ρυθμό, πολλή ένταση και θα ανακαλύψει ξανά τη δύναμη της συμφιλίωσης και της αγάπης ανάμεσα σε πλάσματα με διαφορετικές παραδόσεις και καταβολές.

Η υπόθεση είναι απλή και ευρηματική: Ένα μέλος της αριστοκρατίας του σκληρού ροκ, η Βασίλισσα Μπαρμπ, με την βοήθεια του πατέρα της, του βασιλιά Θρας (Όζι Όζμπορν), θέλει να καταστρέψει όλα τα υπόλοιπα είδη μουσικής και να επιβάλλει την κυριαρχία του ροκ.

Όλες οι μουσικές, όλες οι φυλές και οι παραδόσεις έχουν τη δική τους αξία και σημασία και τα μυστικά που ανακαλύπτουν οι ήρωες στο γενναίο ταξίδι συμφιλίωσης και αφύπνισης, τους οδηγούν σε απρόσμενους τόπους.

Ο πόλεμος ανάμεσα στα διαφορετικά είδη μουσικής γίνεται το όχημα για μια διασκεδαστική περιπέτεια. Μετά από αιώνες «αρμονικής» συνύπαρξης, το σκληρό ροκ θέλει να επιβληθεί και η Πόπη (Κέντρικ) με τον Κλωνάρη (Τίμπερλεϊκ) θέλουν να σώσουν την κλασική, την κάντρι, την απαλή τζαζ, τη νεανική Ρέγκατον, τη χορευτική τέκνο και τη ραπ, σε έναν αγώνα με το χρόνο με απώτερο στόχο τη συμφιλίωση των διαφορετικών κόσμων των Ευχούληδων. Κάθε τόπος των Ευχούληδων έχει διαφορετικά πλάσματα, άλλες ιδιοσυγκρασίες και ξεχωριστή αισθητική. Η ευοίωνη και αισιόδοξη ποπ είναι ντυμένη σε τιρκουάζ και ροζ, το επιθετικό και στιβαρό ροκ εμφανίζεται σε κόκκινο και μαύρο, το έξαλλο φανκ μας δονεί ρυθμικά φορώντας χρώματα μωβ, η παραδοσιακή «χωριάτικη» κάντρι έχει παλιωμένα και ξεθωριασμένα χρώματα, η εστέτ κλασική μουσική είναι ντυμένη στα χρυσά και το χωριό που είναι αφοσιωμένο στην χορευτική κουλτούρα έχει φώτα νέον και λαμποκοπάει στο σκοτάδι!

Η μοίρα του κόσμου τους βρίσκεται σε κίνδυνο, όμως η Πόπη και ο Κλωνάρης, μαζί με τους φίλους τους θα επισκεφτούν μακρινούς τόπους για να ενώσουν όλους τους Ευχούληδες ενάντια στην Μπάρμπ. Τίποτα δεν μας χωρίζει όταν μας συνδέει η μουσική και αν οι Ευχούληδες ενώσουν τις δυνάμεις τους, μπορούν να καταφέρουν τα πάντα! Αυτή είναι μια φανταστική, άρτια σχεδιασμένη και άκρως ψυχαγωγική ιστορία για την διαφορετικότητα, για τη δύναμη της φιλίας, για τη σημασία της εμπιστοσύνης, για τις κοινές αξίες που συνδέουν τις «φυλές» και για την αγάπη που εκφράζεται μέσα από το τραγούδι.

Στόχος των παραγωγών ήταν να φτιάξουν την πιο χαρούμενη ταινία που έγινε ποτέ. Άλλωστε οι Ευχούληδες… «χαρά θέλουν, αγνή χαρά» όπως λένε οι διασκευασμένοι στίχοι του “Girls Just Want To Have Fun” της Σίντι Λόπερ, που ερμηνεύει για λογαριασμό της ταινίας ο Πάνος Μουζουράκης.

Σκηνοθεσία: Γουόλτ Ντόρν

Σενάριο: Τζόναθαν Άιμπελ, Γκλεν Μπέργκερ

Παραγωγή: Τζίνα Σέι

Διάρκεια: 90 λεπτά

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΗΣ

Κλωνάρης…………………Πάνος Μουζουράκης

Πόπη…………………………Πηνελόπη Σκαλκώτου

Μπαρμπ ……………………Ντορίνα Θεοχαρίδου

Τεράστιος …………………Χάρης Μπόσινας

Μίνι Ντάιαμοντ …………Ζερόμ Καλουτά

Λελέκης………………………Αποστόλης Ψυχράμης

Γκάι Ντάιαμοντ…………Άγγελος Λιάγκος

Χίκορι…………………………Πέτρος Δαμουλής

Πρίγκιπας Ντι……………Άρης Πλασκασοβίτης

Ακούστηκαν επίσης Φοίβος Ριμένας, Θανάσης Κουρλαμπάς, Στεφανία Φιλιάδη Αντιγόνη Ψυχράμη, Κώστας Αποστολίδης, Ειρήνη Ψυχράμη, Αλεξάνδρα Λέρτα, Νίκος Βατικιώτης, Μαριάνθη Σοντάκη

Απόδοση διαλόγων Πάνυ Ναούμ

Σκηνοθετική επιμέλεια/Προσαρμογή Πέτρος Δαμουλής

Απόδοση στίχων Πάνος Ασημένιος

Μουσική διδασκαλία Αποστόλης Ψυχράμης

Τραγουδούν οι Πάνος Μουζουράκης, Πηνελόπη Σκαλκώτου, Άρης Πλασκασοβίτης, Ντορίνα Θεοχαρίδου, Ζερόμ Καλουτά, Αποστόλης Ψυχράμης, Πέτρος Δαμουλής, Αλεξάνδρα Λέρτα, Αντιγόνη Ψυχράμη, Ειρήνη Ψυχράμη, Φοίβος Ριμένας, Άγγελος Λιάγκος, Χάρης Μπόσινας, Σταύρος Μπέκας, Γιώργος Ψυχράμης, Γιώργος Ζαχαρόπουλος, Φραγκουλατζή Βιργινία, Νία Μπαλάφα

