Οι Thee Holy Strangers στο Κύτταρο live!

Οι Thee Holy Strangers επιστρέφουν δυναμικά και ανανεωμένοι επί σκηνής, λίγο μετά την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ, “Diary Of The Shadow” για να το παρουσιάσουν live στο Κύτταρο, την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου.

Οι Thee Holy Strangers ξεκίνησαν στα τέλη του 2013 σαν μια σύμπραξη γνωστών μουσικών, με κίνητρο τα τραγούδια και τις εικόνες της πόλης που ήθελαν να περιγράψουν. Οι συναυλίες τους αποτελούν πάντοτε σημείο αναφοράς της ελληνικής εναλλακτικής σκηνής, με το rock ‘n’ roll, τη «σκοτεινή» americana, τη soul και το αστικό blues να μπλέκονται με μοναδικό τρόπο στον ήχο τους.

Οι Thee Holy Strangers είναι οι: Φλώρα Ιωαννίδη: Τραγούδι, Αλέξης Καλοφωλιάς (Alex K): Φωνή, κιθάρα, Κώστας Χρυσόγελος: Τύμπανα, percussion.Νέα μέλη της μπάντας ο Ανδρέας Λάγιος (Nightstalker) στο μπάσο και ο Κλέων Αντωνίου (Mode Plagal) στην κιθάρα.

Μαζί τους θα είναι ο Κωστής Ζουλιάτης (Night on Earth, Τα Ριζά) στα πλήκτρα.

Το “Diary Of The Shadow” έρχεται 6 χρόνια μετά το ομώνυμο ντεμπούτο τους άλμπουμ και περιέχει επτά πρωτότυπες συνθέσεις,. Αντλώντας στοιχεία από την αστείρευτη δεξαμενή του rock’n’roll, της soul και της folk στήνουν τραγούδια για το σήμερα που μιλάνε για την παραίτηση και την ανθεκτικότητα, το σκοτάδι και το φως, τη θλίψη και την ελπίδα. Το άλμπουμ έχει ήδη λάβει εξαιρετικές κριτικές και χαρακτηρίζεται ως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα άλμπουμ της χρονιάς. Το ”Diary Of The Shadow” κυκλοφορεί σε LP, CD και Digital από τηνΙnner Ear.

Οργάνωση παραγωγής/ Booking/ Επικοινωνία: Goodheart Production

Thee Holy Strangers

Παρασκευή 21 Οκτωβρίου

Είσοδος: 21.00

Έναρξη: 22:00

Εισιτήριο: Προπώληση: 10€, Ταμείο: 12€

Κύτταρο Live, Ηπείρου 48 & Αχαρνών 210 8224134 – 697 764 1373

