«Όλα Τα Λεφτά Του Κόσμου» (All The Money in The World)

Στις 21 Δεκεμβρίου στους κινηματογράφους από την Odeon

Αν είχες «όλα τα λεφτά του κόσμου», θα τα θυσίαζες για αυτούς που αγαπάς;

Η αναμέτρηση της αληθινής σχέσης αγάπης και αφοσίωσης ενάντια στο χρήμα μέσα από την ματιά του ασυναγώνιστου Ρίντλεϊ Σκοτ που δημιουργεί μία συναρπαστική ταινία και ανεβάζει δυναμικά τον πήχη στα φετινά Όσκαρ.

Ρώμη, 1973. Κουκουλοφόροι απαγάγουν ένα 16χρονο αγόρι, τον Τζον Πολ. Ο Τζον Πολ δεν είναι ένας τυχαίος έφηβος, αφού είναι εγγονός του Τζον Πολ Γκέτι (Κρίστοφερ Πλάμερ), του πιο πλούσιου ανθρώπου στον κόσμο. Ένας πανίσχυρος, δισεκατομμυριούχος μεγιστάνας πετρελαίου, απίστευτα μίζερος, απρόσωπος και τσιγγούνης, ο οποίος αρνείται ευθαρσώς και δημοσίως να πληρώσει τα λύτρα στους απαγωγείς για να σώσει τη ζωή του αγαπημένου του εγγονού. Η αφοσιωμένη και δυναμική μητέρα του Τζον Πολ, η Γκέιλ (Μισέλ Ουίλιαμς), παρά τις μάταιες προσπάθειες της να αλλάξει την αμείλικτη στάση του Γκέτι, καλείται να σηκώσει μόνη της το βάρος της απαγωγής και να κάνει τα αδύνατα δυνατά για να σώσει τον γιό της. Σε μια μάχη ενάντια στο χρόνο και τους απαγωγείς να γίνονται ολοένα και περισσότερο πιεστικοί και απειλητικοί για τη ζωή του Πολ, η Γκέιλ αποφασίζει να συμμαχήσει με τον αινιγματικό σωματοφύλακα του Γκέτι, τον Φλέτσερ Τσέις (Μαρκ Ουόλμπεργκ), αναλαμβάνοντας πλήρως τη διάσωση του γιού της.

Σκηνοθεσία: Ρίντλεϊ Σκοτ

Παίζουν: Μισέλ Ουίλιαμς, Κρίστοφερ Πλάμερ, Μαρκ Ουόλμπεργκ, Ρομέν Ντουρί, Τσάρλι Πλάμερ

