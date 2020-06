«Out of darkness»

Μετά τα επιτυχημένα singles “Danza De Sombras”, “Love Over Everything” και “Born Again” ο Gizmo Varillas κυκλοφορεί το τρίτο άλμπουμ του, “Out Of The Darkness”.

Από το 2017 που κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ, “El Dorado”, o Gizmo Varillas έχει εξελιχθεί από έναν DIY καλλιτέχνη σε μουσικό πλήρους απασχόλησης. Αυτό το άλμπουμ «είναι μια συλλογή τραγουδιών σχετικά με την μεταμόρφωση, την αλλαγή και το πως είναι να καταφέρνεις να φτάσεις στην άλλη πλευρά», όπως ομολογεί ο ίδιος λίγο πριν πατήσει τα 30.

Μέσα από την επιτυχία των singles του, η μουσική του αγκαλιάζεται από όλο και περισσότερο κόσμο. Πρόσφατα ξεπέρασε τα 30 εκατομμύρια streams ενώ τα τραγούδια του παίζονται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα ως το Μεξικό.

Σε αυτό το κλίμα αλλαγής, ο Gizmo άφησε πίσω του την οικειότητα και την ανεξαρτησία του οικιακού studio που είχε δημιουργήσει για τα θρυλικά RAK Studios στο Λονδίνο. Εκεί, συνεργάστηκε με τον μπασίστα Mike Kenna, τον ντράμερ Jesper Lind, τον Rob Lewis στα έγχορδα αλλά και έναν από τους ήρωές του, τον θρυλικό ντράμερ του Afrobeat, Tony Allen. Συνδυάζοντας μουσικές επιρροές από όλο τον κόσμο και ανοίγοντας ακόμα περισσότερο τους ορίζοντές του, ο Gizmo Varillas κατάφερε να δημιουργήσει ένα άλμπουμ funky και συναρπαστικό. Με αυτόν τον τρόπο δείχνει πόσο ξεχωριστή πραγματικά είναι η μουσική του.

Σαν να είχε προβλέψει την συλλογική ανάγκη για ένα μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας, το “Out of Darkness” δεν θα μπορούσε να έρθει σε καλύτερη στιγμή και για πολλούς θα γίνει το soundtrack του ταξιδιού προς καλύτερο.

Ακούστε το εδώ

Σχόλια