«Παγιδευμένη ψυχή: το τελευταίο κλειδί» (Insidious: The Last Key)

4 Ιανουαρίου 2018 στους κινηματογράφους από τη Feelgood

Τα δημιουργικά μυαλά πίσω από το πετυχημένο franchise τρόμου Παγιδευμένη Ψυχή (Insidious) επιστρέφουν με το τέταρτο μέρος Παγιδευμένη Ψυχή: Το Τελευταίο Κλειδί, σκορπώντας ρίγη ενθουσιασμού και…φόβου στους πολυπληθείς πιστούς οπαδούς του. Το σενάριο της ταινίας έχει επιμεληθεί ο φύλακας άγγελος Leigh Whannell (Saw),σεναριογράφος των τριών πρώτων ταινιών και σκηνοθέτης του Παγιδευμένη Ψυχή: Κεφάλαιο 3. Την παραγωγή έχουν αναλάβει οι συνήθεις ύποπτοι, Jason Blum (The Purge series, Get Out, Split), Oren Peli (Paranormal Activity) καιJames Wan (The Conjuring, Furious 7). Στο τιμόνι της σκηνοθεσίας βρίσκεται ο νέος στη σειρά Adam Robitel (The Taking of Deborah Logan).Την «ψυχή» του πρωταγωνιστικού ρόλο της Δρ. Elise Rainier, επιτυχημένης παραψυχολόγου και κυνηγού δαιμονικών στοιχείων, καταλαμβάνει για άλλη μια φορά η LinShaye (Παγιδευμένη Ψυχή, Κάτι Τρέχει Με τη Μαίρη).

Η βετεράνος Δρ. Elise Rainier (LinShaye)πρέπει αυτή τη φορά να αντιμετωπίσει ένα προσωπικό, και ίσως το πιο τρομαχτικό κυνήγι φαντασμάτων της ζωής της. Η αποστολή της αποκτά βαρύνουσα σημασία, αφού η πηγή όλων των κακών προέρχεται από το ίδιο της το πατρικό σπίτι, όπου η ίδια έζησε τα πιο μαρτυρικά χρόνια της ζωής της. Ενώ τότε αποφάσισε να κρύψει τους φόβους της επιμελώς, και να μην τους αντιμετωπίσει ποτέ, τώρα καλείται να ξεκλειδώσει όλες τις πτυχές του σκοτεινού οικογενειακού δράματός της, ώστε να βρεθεί αντιμέτωπη με τον υπέρτατο δαίμονα, αυτόν με το Πρόσωπο-Κλειδί. Είτε θα κερδίσει και όλα θα πάνε καλά είτε θα χάσει και θα βυθιστεί η ίδια, αλλά και πολλές άλλες ψυχές, στο απόλυτο σκοτάδι.

Σκηνοθεσία: Adam Robitel

Σενάριο: Leigh Whannell

Παίζουν: Lin Shaye, Angus Sampson, Whannell, Josh Stewart, Caitlin Gerard, Kirk Acevedo, Javier Botet, Bruce Davison, Spencer Locke, Tessa Ferrer, Ava Kolker and Marcus Henderson.

Παραγωγοί: Jason Blum, Oren Peli, James Wan

Διάρκεια: 103’

