«Ποια νομίζεις ότι είμαι» (Who You Think I Am)

25 Ιουλίου στους κινηματογράφους

Αφού πρωτοπαρουσιάστηκε στο τελευταίο Φεστιβάλ του Βερολίνου σε Special Gala Screening το «Ποιά νομίζεις ότι είμαι» ξεκινάει την καριέρα του και στη χώρα μας. Η νέα ταινία με πρωταγωνίστρια τη μοναδική Ζιλιέτ Μπινός συνδυάζει μια οξυδερκή σπουδή χαρακτήρων με τις ανατροπές ενός καλοκουρδισμένου θρίλερ για να πει μια επίκαιρη ιστορία για τον χρόνο που περνά, τις σχέσεις και την ερωτική επιθυμία, στην εποχή όπου βασιλιάς είναι ένας: το Διαδίκτυο.

Η Κλερ (Ζιλιέτ Μπινός) είναι μία χωρισμένη μητέρα δύο παιδιών και καθηγήτρια πανεπιστημίου, η οποία μόλις έχει χωρίσει από τον νεαρό εραστή της, Λουντό. Στο διαδίκτυο, όμως, έχει επινοήσει μία άλλη, πιο επιθυμητή περσόνα για να κατασκοπεύσει τον πρώην της: αυτή είναι η Κλάρα, μία όμορφη και ξέγνοιαστη 20άρα, που σύντομα θα γνωριστεί με τον φίλο και βοηθό του Λουντό, Άλεξ. Η επικοινωνία τους ξεκινά αθώα, γρήγορα όμως η έλξη τους είναι ακαταμάχητη και ο Άλεξ πιέζει την Κλερ να συναντηθούν από κοντά. Εγκλωβισμένη στο πλασματικό της «πρόσωπο», η Κλερ είναι σε αδιέξοδο. Πού, όμως, σταματά το ψέμα και πού ξεκινά η αλήθεια;

Σκηνοθεσία: Σάφι Νέμπου

Σενάριο: Σάφι Νέμπου, Ζιλί Περ – βασισμένο στο μυθιστόρημα της Καμίλ Λοράν

Παίζουν: Ζιλιέτ Μπινός, Φρανσουά Σιβίλ, Νικόλ Γκαρσία, Μαρί-Ανζ Κάστα, Ζιλ Ουπλέν, Ζιλ Γκοζελέν, Σαρλ Μπερλίνγκ, Κλοντ Περόν

Διάρκεια: 101 λεπτά

Διανομή: Rosebud.21, SevenGroup

