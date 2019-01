«Πώς να κερδίζετε κάθε αντιπαράθεση- Η χρήση και η κατάχρηση της λογικής»

του Madsen Pirie από τις εκδόσεις Κέδρος

Όλοι πιστεύουμε πως διαθέτουμε καθαρή και λογική σκέψη. Διαβάζοντας όμως αυτό το βιβλίο θα διαπι-στώσουμε ότι κάποια στιγμή έχουμε υποπέσει σε λογικά σφάλματα που δεν είχαμε φανταστεί.

Ο συγγραφέας αναλύει µε εύστοχα παραδείγµατα τις πιο συχνές λογικές πλάνες που χρησιµοποιούνται στην επιχειρηµατολογία. Υποδεικνύει πώς να ενδυναµώσει κανείς τη σκέψη του και να εντοπίζει τις παγίδες στα επιχειρήµατα των άλλων. ∆είχνει επίσης πώς µπορεί να είναι εσκεµµένα παράλογος και εντούτοις να καταφέρνει να επικρατεί σε κάθε λεκτική διαµάχη.

Το πνευµατώδες και ανατρεπτικό βιβλίο του Madsen Pirie αποτελεί έναν ολοκληρωµένο οδηγό για να βγαίνει κανείς νικητής στις απλές, καθηµερινές συζητήσεις, αλλά και στις επίσηµες αντιπαραθέσεις.

Αποτελεί ένα ισχυρό όπλο, καθώς θα βοηθήσει τον αναγνώστη να κρίνει σε βάθος τα επιχειρήματα των άλλων και να χρησιμοποιεί στις αντιπαραθέσεις αναλυτικά και οξυδερκή επιχειρήματα.

Μετάφραση: Σοφία Ανδρεοπούλου

ISBN: 978-960-04-4772-9

σελ. 296

Ο Madsen Pirie είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Adam Smith και συγγραφέας ή συν-συγγραφέας πολλών βιβλίων, μεταξύ των οποίων τα 101 Great Philosophers, Boost Your IQ, The Sherlock Holmes IQ Book, The Book of the Fallacy (στο οποίο βασίστηκε το παρόν). Yπήρξε διακεκριμένος επισκέπτης καθηγητής Φιλοσοφίας και Λογικής στο Hillsdale College, στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ . Συμμετέχει τακτικά ως ειδικός σχολιαστής σε τηλεοπτικές εκπομπές στο CNN και στο BBC.

Σχόλια