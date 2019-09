«Πού Χάθηκες, Μπερναντέτ» (Where ‘d You Go, Bernadette)

5 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους από την Odeon

Η Κέιτ Μπλάνσετ είναι η Μπερναντέτ Φοξ στη νέα μυστηριώδη κωμωδία του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ.

Η Μπερναντέτ Φοξ τα έχει όλα: έναν τρυφερό σύζυγο, μια γλυκύτατη κόρη και μια υπέροχη ζωή. Το μόνο που της λείπει είναι η περιπέτεια. Όταν η Μπερναντέτ εξαφανίζεται πριν από ένα προγραμματισμένο οικογενειακό ταξίδι στην Ανταρκτική, η 13χρονη κόρη της θα κάνει τα πάντα για να την εντοπίσει, ανακαλύπτοντας στην πορεία συγκλονιστικά στοιχεία από το παρελθόν της μητέρας της. Ο πέντε φορές υποψήφιος για Όσκαρ Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ (Πριν το Ξημέρωμα, Πριν το Ηλιοβασίλεμα, Πριν τα Μεσάνυχτα, Boyhood) καθοδηγεί τη βραβευμένη με δύο Όσκαρ Κέιτ Μπλάνσετ σε ένα μοναδικό κινηματογραφικό ταξίδι.

