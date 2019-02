«Πριν το πέρασμα»

της Μαρία Σούμπερτ από τις εκδόσεις Διάπλαση

Ιστορίες είναι η ζωή μας. Μόνο ιστορίες. Κι αν δεν αξίζει να τις αφηγηθείς μετά, δεν ήταν ζωή σωστή για να τη ζήσεις.

Ιστορίες μπλέκονται γύρω από την καθημερινότητα της Βενετίας. Ιστορίες ξένες, μακρινές, που τις ξεχνάει μόλις φύγει ο επισκέπτης. Και κάπου ανάμεσά τους μπλέκονται και δικές της ιστορίες και αναμνήσεις, χωρίς να το ξέρει ούτε και η ίδια. Γιατί η Βενετία δεν έχει παρελθόν, ούτε μέλλον. Στο πέτρινο σπίτι, ένα βήμα πριν το πέρασμα, έχει μόνο το παρόν και τις αφηγήσεις των επισκεπτών του παράξενου εκείνου ξενώνα, στη μέση του πουθενά.

Αυτό το καλοκαίρι όμως κάθε επισκέπτης θα τη φέρνει όλο και πιο κοντά στη δική της μεγάλη απόφαση.

Αυτό το καλοκαίρι θ’ ανοίξει την ντουλάπα που βρίσκεται στη σκονισμένη σοφίτα και θα κοιτάξει μέσα.

Αυτό το καλοκαίρι θ’ αλλάξει τα πάντα.

Ένα υπαρξιακό κοινωνικό μυθιστόρημα που αφορά την ανθρώπινη περιπέτεια, δηλαδή τη ζωή μας.

ISBN 978-960-567-152-5

Σελίδες 280

Η Μαρία Σούμπερτ γεννήθηκε το 1979 στο Μόναχο της τότε Δυτικής Γερμανίας. Μεγάλωσε και ζει στην Αθήνα. Σπούδασε θεατρολογία και δραματοθεραπεία και έκανε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο το μεταπτυχιακό της στην πολιτιστική πολιτική, διοίκηση και επικοινωνία. Εργάζεται ως δραματοθεραπεύτρια. Επίσης, μεταφράζει παιδικά παραμύθια. Μέχρι σήμερα έχει εκδώσει τα βιβλία Τα πράσινα, τα καστανά και τα μαύρα μάτια (Πόλις 1998), Club κυλικείο (Κέδρος 2002), Η Ρόζα στη μέση (Μελάνι 2008), Invitation to a party, not Another Fairytale (θεατρικό, Μπαρτζουλιάνος 2009), Η συμμορία της Τήλας (Πάπυρος 2010) και Οι αποκλεισμένοι (Κριτική 2014). Από τις εκδόσεις Διάπλαση κυκλοφορούν τα παραμύθια της Του φεγγαριού η κόρη (2013) και Ο φούρναρης Πλατς (2016).

