«Πρώτες βοήθειες – Γίνε γιατρός της ψυχής σου»

του Guy Winch από τις εκδόσεις Διόπτρα

Όλοι αποκτούμε κατά καιρούς συναισθηματικές πληγές. Η αποτυχία, η ενοχή, η απόρριψη και η απώλεια είναι τραύματα αντίστοιχα με τα σωματικά. Όμως ενώ συνήθως εφαρμόζουμε τις πρώτες βοήθειες σε ένα σωματικό τραύμα, οι συναισθηματικοί μας τραυματισμοί μένουν αθεράπευτοι.

Αυτό το βιβλίο μας δείχνει πώς να εφαρμόζουμε τις πρώτες βοήθειες για όλα τα κακοφορμισμένα συναισθήματά μας. Με βάση τις πιο πρόσφατες επιστημονικές έρευνες και χρησιμοποιώντας παραδείγματα από την πραγματική ζωή, ο ψυχολόγος Guy Winch μας μαθαίνει βήμα βήμα πώς να θεραπεύουμε την ψυχή μας γρήγορα, απλά και αποτελεσματικά.

Μπορούμε να γίνουμε πιο ανθεκτικοί, να οικοδομήσουμε την αυτοεκτίμησή μας και να αφήσουμε πίσω κάθε τραυματική εμπειρία.

H ομιλία του Guy Winch στο TED Talks, σχετικά με τις συναισθηματικές πρώτες βοήθειες, έγινε viral καθώς προβλήθηκε περισσότερες από 5 εκατομμύρια φορές, φθάνοντας στο τοπ 5 των πιο αφυπνιστικών ομιλιών όλων των εποχών στο TED.com.

Μεταφραστής: Μαρία Βασιλειάδου

Ο Guy Winch είναι ψυχολόγος, συγγραφέας και κεντρικός ομιλητής. Τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί σε 24 γλώσσες. Η πρώτη του ομιλία στο TED με θέμα Why We All Need to Practice Emotional First Aid είχε πάνω από 5 εκατομμύρια θεατές και είναι η 5η στην κατηγορία θετικής παρακίνησης στο www.ted.com. Έχει τη δημοφιλή στήλη Squeaky Wheel Blog στην ιστοσελίδα Psychology Today.com. Η ιστοσελίδα του είναι: www.guywinch.com. Οι TED Ομιλίες του βρίσκονται εδώ: www.ted.com/speakers/guy_winch

